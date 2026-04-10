Juventus anuncia la renovación de Spalletti hasta 2028: el técnico que relanzó su carrera en Turín

Bajo la dirección del técnico que llevó al Nápoles a conquistar el Scudetto en 2023 , la Juventus ha ganado 12 de sus 22 últimos partidos del campeonato.

Roma, Italia/La Juventus anunció este viernes en sus redes sociales la renovación de Luciano Spalletti, llegado al club turinés en octubre pasado, como entrenador del equipo Bianconero hasta junio de 2028.

El club más laureado del Calcio lo oficializó con un video publicado en sus redes sociales en el que aparece Spalletti hablando con sus futbolistas.

"Era importante que os lo anuncie primero, antes de que se haga oficial: hemos decidido renovar mi contrato otros dos años", dice el técnico.

Spalletti fue nombrado entrenador de la Juventus el 30 de octubre, sustituyendo al croata Igor Tudor, cesado por los malos resultados, cuando el equipo blanquinegro ocupaba la 7ª plaza de la Serie A.

Con Spalletti, La Juve ha escalado a la 5ª plaza antes de la disputa este fin de semana de la 32ª jornada de la Serie A, a un solo punto del 4º puesto, que clasifica para la próxima Liga de Campeones.

Bajo la dirección del técnico que llevó al Nápoles a conquistar el Scudetto en 2023, la Juventus ha ganado 12 de sus 22 últimos partidos del campeonato, con cuatro derrotas y seis empates.

Sin embargo, la Juventus no pasó del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions, eliminada por el Galatasaray tras caer goleada 5-2 en Turquía y triunfo por 3-2 en Turín luego de haber forzado la prórroga.

Pese a no lograr resultados espectaculares, Spalletti ha relanzado su carrera en Turín tras el fiasco como seleccionador italiano.

Nombrado entrenador de la Azzurra en agosto de 2023, Spalletti sobrevivió a la pronta eliminación de Italia en la Eurocopa 2024 (derrota 2-0 frente a Suiza), pero no a la goleada encajada en Oslo contra Noruega (3-0) en el primer partido de la clasificación para el Mundial 2026.

Pese al cambio de seleccionador -el exinternacional Gennaro Gattuso sustituyó a Spalletti-, Italia se quedó fuera del Mundial por tercera ocasión consecutiva tras perder en los penales ante Bosnia en el repechaje europeo.

La Juventus (5ª con 57 puntos) se enfrentará a la Atalanta (7ª con 53 unidades) en Bérgamo el sábado en un duelo crucial para las aspiraciones europeas de ambos equipos.