Mbappé vs Haaland será el duelo por ser goleador del Mundial, dice Deschamps

Washington, Estados Unidos/El francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, cuyas selecciones comparten el Grupo I del Mundial de 2026, lucharán por el título de goleador en la cita del próximo año en Norteamérica, estimó este viernes el seleccionador de los Bleus, Didier Deschamps.

Francia y Noruega compartirán junto a Senegal la primera ronda de la Copa del Mundo 2026 que Estados Unidos, Canadá y México albergarán el próximo año, tras el sorteo que se realizó este viernes en Washington.

El choque entre los astros del Real Madrid y del Manchester City, dos de los mayores artilleros en actividad, es uno de los platos fuertes de la fase de grupos del primer Mundial de 48 selecciones.

"Hay un bonito duelo. Ya tienen ese duelo a distancia, pero también hay muchos otros jugadores importantes en su equipo y en el nuestro", afirmó Deschamps, campeón del mundo con los Bleus en Rusia 2018. "Pero, evidentemente, tanto Kylian como Haaland son jugadores conocidos y reconocidos mundialmente, por lo que están en la carrera y lo estarán hasta el final por el título de máximo goleador".

A pesar de que la pugna entre los goleadores arrastra la atención, el seleccionador galo alertó del poderío de Noruega, que clasificó con pies de plomo a su primera cita mundialista desde Francia 1998.

"Además de Haaland, están Alexander Sorloth y muchos otros jugadores que juegan en los mejores clubes europeos. La selección de Noruega tiene un nivel muy, muy alto", advirtió.

El entrenador de 57 años, subcampeón en la pasada cita de 2022, en Catar, consideró que el Grupo I es "sólido, compacto", a la espera del cuarto integrante, que saldrá de un repechaje en marzo entre Irak, Surinam y Bolivia.

"Con Senegal y Noruega está claro que el Grupo I es uno de los más difíciles, si no el más difícil. Pero bueno, es el Mundial, sabemos lo que nos espera", sostuvo.

Deschamps aseguró además no tener "tiempo" para sentir "nostalgia" por que el Mundial de Norteamérica 2026 sea su última competición al mando de Francia.

"No soy una persona sin emociones, aunque cuando estoy delante de ustedes tiendo a ocultarlas bien o a no mostrarlas en absoluto. Por cierto, se me puede reprochar, pero no, no soy nostálgico", apuntó.