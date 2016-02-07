Hamburgo suma un punto ante el Colonia y se escapa del descenso en Alemania

El Hamburgo empató a un gol en casa ante el Colonia (9º) y suma un punto que le permite alejarse de los puestos de descenso, este domingo en la 20ª jornada de la Bundesliga.

Simon Zoller adelantó a los visitantes poco antes del descanso (41), pero Nicolai Müller empató para los locales la poco de reanudarse el juego (47).

El único equipo alemán que ha disputado todas las ediciones de la Bundesliga, es 12º en la clasificación, con 23 unidades, y dispone ya de nueve puntos con respecto a Hoffenheim y Hanóver, que ocupan las posiciones de descenso con 14 puntos, después de que el primero cayese derrotado en casa ante el Darmstadt (2-0) en el partido que cerraba la 20ª jornada de la Bundesliga.