Liga española: Álex Baena denunció ante la policía a Fede Valverde ¿Qué sigue?

El jugador del Villarreal Álex Baena, denunció penalmente al uruguayo Federico Valverde del Real Madrid luego del encontronazo que tuvieron al finalizar el partido entre merengues y el submarino amarillo donde el Villarreal ganó 2-3.

Federico Valverde golpeó en el rostro a Álex Baena en los entacionamientos de los autobuses de los equipos. Por este acontecimiento Álex Baena porcedió a denunciar al uruguayo ante la policía.

Desde España se informa que el jugador Baena tenía la opción de denunciar ante la policía, denunciar ante el Comité de Competición o ante ambos, pero Álex Baena se decidió por la policía.

En las últimas horas se supo que La Comisión Antiviolencia analizará el lunes próximo el informe médico y la declaración ante la Policía y pedirá a Competición que juzgue el caso. El uruguayo podría ser sancionado.

Diaro Marca publica:

"El caso, por lo tanto, irá por la vía penal y se aleja de la vía deportiva, por lo que no habrá sanción deportiva para Valverde. Para que eso sucediera, Baena, tendría que denunciar al uruguayo ante el Comité de Competición, que no entra de oficio en casos que no vienen reflejados en el acta arbitral. El incidente sucedió tras el partido, junto al autobús del Villarreal, en el párking del Bernabéu, y el árbitro no lo vio".

De lado del Villarreal, tomaron la decisión de no denunciar y dejar todo en manos de Álex Baena:

"El futbolista del Villarreal CF, Álex Baena, sufrió anoche una agresión mientras se dirigía al autobús del equipo tras el partido disputado ante el Real Madrid CF en el Estadio Santiago Bernabéu. Ante esta situación, el jugador ha decidido interponer la correspondiente denuncia al agresor ante la Policía Nacional. Una vez más, el Villarreal CF muestra su rechazo a cualquier acto de violencia y cree firmemente en la versión de su jugador al cual le apoyará a lo largo de todo este proceso".

Al parecer este pique entre ambos jugadores viene desde el partido de Copa del Rey jugado en la Cerámica el pasado 19 de enero donde Baena luego de una falta le dijo al uruguayo "llora ahora que tu hijo no va a nacer", al parecer se había filtrado una información sobre un problema que tenía la esposa de Fede Valverde durante su embarazo.

Destacan allegados de fede Valverde que en el juego de esta tarde, Álex Baena había repetido la misma frase tras la falta; "Jamás haría algo así de forma injustificada, viene de antes", señaló alguien cercano al jugador uruguayo.

Por parte de Baena, en sus redes sociales negó que haya dicho tal expresión sobre la familia de Federico Valverde:

"Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO".