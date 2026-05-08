Barcelona vs Real Madrid| El Clásico se define con el Same Game Parlay de Betcris

Panamá/El mundo del fútbol se detiene este 10 de mayo. El FC Barcelona recibe al Real Madrid en un Camp Nou renovado que será el escenario de una edición histórica de El Clásico. Con la temporada 2025-2026 llegando a su fin, este duelo de la jornada 35 podría coronar al próximo campeón de España.

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Resultados y goles.

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Otras noticias: Real Madrid multa a Valverde y Tchouameni por altercado durante la preparación al clásico contra Barcelona

La jugada destacada del Clásico

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Ambos equipos anotan.

Victoria del Barcelona.

Marcador exacto: Barcelona 2-1 Real Madrid.

Análisis del Partido: Tensión máxima en la Ciudad Condal

El Barça de Hansi Flick llega como líder sólido. Apoyados en la magia de Lamine Yamal, el desequilibrio de Raphinha y el olfato goleador de Robert Lewandowski, los locales buscan dar el golpe final al campeonato ante su eterno rival.

Por su parte, el Real Madrid llega con la obligación de ganar para mantener sus opciones matemáticas. Aunque cuentan con el regreso de Kylian Mbappé y la explosividad de Vinícius Júnior, el conjunto blanco enfrenta una baja sensible: Federico Valverde quedó descartado tras un fortuito incidente en los entrenamientos con Aurélien Tchouaméni.

Historial Reciente

La paridad es absoluta en los últimos encuentros:

Supercopa de España: Barcelona 3-2 Real Madrid.

Barcelona 3-2 Real Madrid. Primera vuelta (Liga): Real Madrid 2-1 Barcelona.

Otras noticias: Kylian Mbappé desata la polémica a pocos días del clásico Barcelona vs Real Madrid

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