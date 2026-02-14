LaLiga| Real Madrid vs Real Sociedad: estadísticas del primer tiempo

España/El Real Madrid y la Real Sociedad se enfrentan en un partido de la jornada 24 de la temporada 2025-2026 de la liga española.

Transcurridos los primeros 45 minutos de juego, el marcador favorece al equipo blanco por marcador de 3 goles a 1, con goles de Gonzalo García (5'), Vinicius Júnior (25' de penal) y Federico Valverde (31'). En tanto que Mikel Oyarzábal descontó de penal al minuto 21.

El encuentro ha sido muy equilibrado en la primera parte, reflejado principalmente en la posesión del balón, que terminó con un 50% para cada equipo. Sin embargo, a pesar de la paridad en el control del juego, el conjunto blanco mostró una ligera superioridad en los momentos clave.

En cuanto a los remates, el Real Madrid registró 6 disparos frente a los 5 de la Real Sociedad. La diferencia fue más notable en los remates al arco, donde los madridistas lograron 3 tiros a puerta, mientras que el equipo donostiarra solo consiguió 1, evidenciando mayor precisión y peligro ofensivo por parte del conjunto local.

En el apartado de pases, el Real Madrid dominó ampliamente con 321 pases completados, casi el doble que los 175 realizados por la Real Sociedad. No obstante, ambos equipos mostraron una destacada precisión en la distribución del balón, alcanzando un 93% de efectividad en sus pases, lo que habla de un partido técnicamente bien disputado.

En el plano disciplinario, el Real Madrid cometió 6 faltas, mientras que la Real Sociedad realizó 3. El conjunto blanco recibió una tarjeta amarilla, y no se registraron expulsiones para ninguno de los dos equipos. Además, el Real Madrid cayó en una ocasión en posición adelantada, frente a ninguna de su rival.

Finalmente, en los tiros de esquina, el equipo madridista también tuvo una ligera ventaja con 2 córners frente a 1 de la Real Sociedad.