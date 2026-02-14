Real Madrid vs Real Sociedad| Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 24 de LaLiga

La liga española continúa su marcha con este partido que se realiza en el estadio Santiago Bernabéu.

España/El Real Madrid busca subir al primer lugar de la liga española y, una oportunidad para ello es el partido que este sábado disputa ante la Real Sociedad en su casa, el estadio Santiago Bernabéu.

Las alineaciones de ambos equipos han sido anunciadas y las presentamos a continuación:

Real Madrid

Real Sociedad

Cómo llegan los equipos

Real Madrid

Actual segundo en LaLiga con 57 puntos tras 23 partidos (18 victorias, 3 empates, 2 derrotas).

con tras 23 partidos (18 victorias, 3 empates, 2 derrotas). Viene de ganar su último partido de liga frente al Valencia y busca encadenar otra victoria para intentar superar al FC Barcelona, que juega el lunes.

Álvaro Arbeloa ha conseguido mantener una buena racha desde que asumió el banquillo, con varias victorias consecutivas.

Regresa al equipo Vinícius Jr., aunque Mbappé podría empezar en el banquillo por unas molestias.

Real Sociedad

Ocupa el 8º lugar en la tabla con 31 puntos en 23 partidos.

con 31 puntos en 23 partidos. Llega con mucha confianza: el equipo no ha perdido en sus últimos 10–11 encuentros entre liga y Copa del Rey bajo el mando de Pellegrino Matarazzo.

bajo el mando de Pellegrino Matarazzo. La Real ganó recientemente 1-0 al Athletic en la ida de semifinales de Copa del Rey, lo que demuestra su competitividad actual.

Claves del duelo