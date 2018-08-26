Michael Keane estará casi un mes de baja por una fractura craneal

El defensor internacional inglés Michael Keane, hospitalizado después de un choque de cabeza con su compañero del Everton Idrissa Gueye el sábado en Bournemouth (2-2), sufre una "fractura craneal", que le mantendrá alejado de los terrenos de juego "entre tres y cuatro semanas", según su club.

"El defensor de 25 años no podrá rematar de cabeza durante tres o cuatro semanas, tras las que podrá reemprender los entrenamientos con normalidad", explicaron este domingo los 'Toffes' en su página de internet.

Retirado en camilla poco antes del final del partido, después de anotar el gol de la igualada ante el Bournemouth (2-2), en la tercera fecha de la Premier, Keane aseguró estar "sólo disgustado por no lograr los tres puntos".

Ingresado en el Poole Hospital, fue dado de alta el domingo por la mañana.