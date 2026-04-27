Fiscalía Anticorrupción inspecciona el Meduca por presuntos diplomas falsos

El proceso se originó tras una denuncia presentada el pasado 22 de abril de 2026 por la Dirección de Asesoría Legal del Meduca ante la Fiscalía Anticorrupción.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción, realizó este lunes 27 de abril de 2026 una diligencia de inspección ocular en las instalaciones del Ministerio de Educación (Meduca), ubicadas en Cárdenas, como parte de una investigación por presuntas irregularidades en la presentación de diplomas falsificados.

La investigación se centra en posibles delitos contra la administración pública y contra la fe pública, específicamente por la alteración de documentos académicos utilizados en el proceso de nombramiento de maestros y profesores para el actual año escolar.

De acuerdo con las autoridades, la Fiscalía Anticorrupción se encuentra en la fase de recolección de elementos de convicción clave, con el objetivo de sustentar el caso y determinar la posible vinculación penal de los responsables. Se informó además que los registros bajo investigación fueron realizados en distintas regionales educativas del país.

El proceso se originó tras una denuncia presentada el pasado 22 de abril de 2026 por la Dirección de Asesoría Legal del Meduca ante la Fiscalía Anticorrupción. En dicha acción se alertó sobre la detección de patrones irregulares en la documentación presentada por algunos aspirantes que participaron en el concurso de nombramientos docentes.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y la defensa de los intereses del Estado, al tiempo que aseguró que las investigaciones continuarán hasta deslindar responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes resulten implicados en estos hechos.

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