Premier League resultados hoy: Manchester City vs Arsenal y más de la fecha 33

La tabla de posiciones de la Premier League se pone al rojo vivo.

Mánchester, Reino Unido/Manchester City devolvió la emoción a la carrera por el título al vencer 2-1 al Arsenal, este domingo en el Etihad Stadium en la 33ª fecha de la Premier League.

El City, que abrió el marcador con un gol de Rayan Cherki (16'), vio cómo un error de su arquero Gianluigi Donnarumma al tratar de alejar un balón con el pie, propiciaba el empate del delantero Kai Havertz (18').

Erling Haaland (64') dio en el segundo tiempo la victoria a los hombres de Pep Guardiola, que se colocan a tres puntos de los Gunners a cinco fechas para el final del campeonato, mientras que los Citizens tienen aún un partido pendiente (ante el Crystal Palace).

Presión extrema -

En un partido intenso con aires de final, el City confirmó su resurgimiento primaveral frente a unos Gunners llenos de dudas, después de haber dejado escapar ya dos opciones de título en pocas semanas (Copa de la Liga y Copa de Inglaterra), y de haberse clasificado con apuros para las semifinales de la Liga de Campeones contra el Sporting de Portugal.

Luego de que el sábado pasado el Arsenal desperdiciara la oportunidad de aventajar en doce puntos al City, ahora los hombres de Mikel Arteta se encuentran bajo presión y ven cómo se les escurre de entre las manos la posibilidad, cercana durante varios meses, de conquistar su primera Premier desde 2004.

El resultado, ante unos aficionados del City exultantes, significa que, si el City gana su partido en Burnley a mitad de semana, se situará en lo más alto de la tabla.

Ahora, los Citizens están en una posición inmejorable para ganar su séptimo título de la Premier League en nueve temporadas, mientras que el Arsenal afronta la agonía de terminar segundo por cuarta campaña consecutiva.

Aunque el DT del Arsenal Mikel Arteta se mostró confiado en las posibilidades de su equipo: "Creo hoy, creeré el miércoles, creía hace una semana, porque los veo cada día y sé el nivel que tenemos".

"Si tengo que levantar a los jugadores para ganar la Premier League con cinco partidos por jugar, dependiendo de nosotros, y estar en las semifinales de la Liga de Campeones, creo que debería estar en casa", agregó el vasco.

"Hace dos semanas, este escenario parecía improbable", celebró por su parte Bernardo Silva, cuyo adiós al City al final de la temporada, tras nueve años en el club, ya ha sido anunciado por la entidad.

Derbi para el Liverpool -

Mientras, el vigente campeón de la Premier, el Liverpool (5º), ganó in extremis el derbi contra el Everton (2-1), gracias a un gol de Virgil van Dijk en el tiempo añadido.

Con estos tres puntos, los Reds amplían la distancia con sus perseguidores en la lucha por el quinto puesto, último que da la clasificación para la Liga de Campeones.

Eliminados en cuartos de final de la máxima competición europea por el París SG, los hombres de Arno Slot cuentan ahora con siete puntos de ventaja sobre el Chelsea (6º), derrotado la víspera por el Manchester United (1-0) en la que fue la cuarta derrota consecutiva en liga de los Blues.

Tras la apertura del marcador por parte de su leyenda Mo Salah (29'), tras pase magistral de Cody Gakpo, el Liverpool volvió a mostrar grandes carencias defensivas, de las que se aprovechó el delantero portugués Beto para igualar (54').

Pero en el último suspiro del tiempo añadido, Van Dijk castigó al Everton de cabeza en un córner para arrancar la victoria (90+10').

El Liverpool está a tres puntos del Aston Villa (4º), que logró la victoria contra el Sunderland (4-3) en el tiempo añadido en un partido loco, en el que los Villanos iban ganando 3-1 antes de ser alcanzados 3-3.

Pero para encontrar al nombre propio del fin de semana en Inglaterra hay que descender a la parte de abajo de la tabla. Morgan Gibbs-White firmó un triplete para dar la victoria al Nottingham Forest ante el Burnley (4-1), un resultado que complica el futuro de un Tottenham en serio riesgo de descenso.

El cuarto del Forest fue obra del brasileño Igor Jesus.

Forest, inmerso en la lucha por evitar el descenso junto a West Ham y Tottenham, aventaja ahora en cinco puntos al Tottenham, que es 18º, mientras que Wolves y Burnley parecen casi condenados.

El West Ham, que tiene un punto más que el Tottenham, viaja para enfrentarse al Crystal Palace el lunes.