MOCA cuestiona acciones del contralor contra actores políticos

La organización sostiene que la Contraloría General de la República de Panamá tiene como mandato constitucional fiscalizar el gasto público, examinar cuentas y denunciar irregularidades, pero no intervenir más allá de esas atribuciones.

El Movimiento Otro Camino emitió un comunicado este 27 de abril en el que rechaza las actuaciones del contralor general de la República, Anel Flores, y advierte sobre una presunta extralimitación de funciones en acciones dirigidas contra funcionarios de la Asamblea Nacional de Panamá vinculados a la bancada Vamos.

En el pronunciamiento, la organización sostiene que la Contraloría General de la República de Panamá tiene como mandato constitucional fiscalizar el gasto público, examinar cuentas y denunciar irregularidades, pero no intervenir más allá de esas atribuciones.

Según el documento, el movimiento también ha sido objeto de intervenciones del contralor que califican como injustificadas, las cuales, afirman, han derivado en la suspensión de pagos de gastos fijos del partido. A su juicio, estas acciones no son aisladas, sino parte de un 'patrón sistemático de intervención sin fundamento'.

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El comunicado señala que la Contraloría habría asumido funciones que no le corresponden, como la adopción de medidas cautelares propias del Tribunal de Cuentas y la interferencia en diligencias del Ministerio Público, además de afectar la relación laboral de funcionarios legislativos mediante decisiones unilaterales.

Asimismo, citan que estas actuaciones han sido calificadas por sectores como el Colegio Nacional de Abogados y otros gremios como una “grave extralimitación de funciones”.

Finalmente, el movimiento hizo un llamado a los órganos del Estado a garantizar el respeto al Estado de derecho y la separación de poderes, al considerar que este principio es fundamental para la institucionalidad democrática del país.