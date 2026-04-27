Bancada Vamos asegura que el contralor Flores les canceló reunión y exige pagos a sus funcionarios

En un comunicado, el grupo político manifestó su rechazo a la decisión y exigió una respuesta inmediata. “Exigimos la corrección inmediata del estatus laboral de nuestros colaboradores y la liberación de los pagos retenidos” , indicaron.

Panamá/La bancada de Vamos anunció que el contralor de la República, Anel Flores canceló la reunión que sostendría con ellos para atender la situación de unos 40 funcionarios colocados en licencia sin sueldo, en un caso que, según denuncian, se habría dado sin solicitud, sin notificación y sin sustento legal.

De acuerdo con la bancada independiente Vamos, los trabajadores fueron colocados en esa condición sin haberlo solicitado, sin notificación previa y sin sustento legal, lo que ha generado preocupación por el impacto directo en sus ingresos y estabilidad laboral.

En un comunicado, el grupo político manifestó su rechazo a la decisión y exigió una respuesta inmediata. “Exigimos la corrección inmediata del estatus laboral de nuestros colaboradores y la liberación de los pagos retenidos”, indicaron.

“Estos trabajadores cumplen con sus funciones y no existe ningún fundamento administrativo ni legal que justifique la retención de sus salarios”, sostiene el documento.

Ante este escenario, la bancada adelantó que recurrirá a otros mecanismos para buscar una salida. “Continuaremos por todas las vías legales e institucionales disponibles hasta que sus derechos sean plenamente restituidos”, advirtieron.

La semana pasada, la bancada de Vamos denunció que este tipo de práctica se debía a una "extorsión" porque ellos no respaldan el uso del bioetanol en la gasolina, de manera obligatoria. No obstante, la Contraloría rechazó estas acusaciones señalando las medidas adoptadas responden al cumplimiento de las normas que rigen la administración pública y el control del gasto del Estado.

En un comunicado, la Contraloría indicó , en su momento que, “rechaza de manera categórica las declaraciones emitidas por algunos diputados de la Asamblea Nacional, en las que se pretende calificar como ‘extorsión’ la suspensión de pagos a determinados funcionarios de la Asamblea”.

A esta reunión también asistiría, de acuerdo a anuncios preliminares, el presidente de la Asamblea Nacional , Jorge Herrera.