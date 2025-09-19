Lionel Messi e Inter Miami a un paso de playoffs: buscan clasificación ante DC United y aguardan su anuncio de renovación

El astro argentino lidera a Las Garzas en un partido clave donde podrían asegurar su pase a la postemporada. La expectativa por la firma de su nuevo contrato agrega otro nivel de drama a la jornada.

Miami, Estados Unidos/El Inter Miami tiene la posibilidad de asegurar este sábado su lugar en los playoffs de la liga norteamericana (MLS) a la espera del ansiado anuncio de renovación de Lionel Messi.

El astro argentino liderará el sábado a Las Garzas en la visita del DC United, un equipo ya sin opciones en la carrera por las eliminatorias.

El Inter ocupa la sexta plaza de la Conferencia Este, con 49 puntos en 27 jornadas disputadas, y puede sellar el billete con un triunfo ante el DC United y si New York Red Bulls no le gana al Montreal.

Al Inter también le serviría un empate si Red Bulls pierde ante el equipo canadiense.

Con tres jornadas menos que sus rivales, Miami no renuncia a terminar de nuevo en la cima del Este y tener así ventaja de campo en los playoffs que arrancan el 22 de octubre.

El Inter recuperó confianza con su triunfo del martes 3-1 ante el Seattle Sounders, su verdugo en la final de la Leagues Cup a finales de agosto, y el sábado no quiere distraerse frente al DC United, penúltimo del Este con 25 puntos.

"Todos los partidos en esta liga tienen sus dificultades. Sería un error pensar que vamos a enfrentar a un equipo que le da lo mismo ganar o perder", dijo el entrenador Javier Mascherano en su conferencia de prensa del viernes.

"Ellos vienen a Miami y enfrentan a un equipo como el nuestro que siempre es una motivación para los rivales", señaló El Jefecito, que vuelve a tener importantes bajas en el ataque.

El delantero uruguayo Luis Suárez cumplirá el tercer y último partido de suspensión por su participación en la riña desatada tras la final de la Leagues Cup, mientras el venezolano Telasco Segovia es duda por un esguince de tobillo.

"Una grandísima noticia" -

Messi, de su parte, participó en el entrenamiento del viernes y, salvo una rotación sorpresa, jugará su tercer partido en una semana.

En este final de año, el capitán albiceleste pugna no sólo por alcanzar su primer título de la MLS sino por agrandar su vitrina individual.

Con 20 goles en 21 jornadas disputadas, el crack de Rosario está a sólo una diana del máximo artillero de la competición, el inglés Sam Surridge (Nashville SC).

De mantener el ritmo en la recta final, Messi será también fuerte candidato a revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP), un doblete consecutivo que nadie ha logrado en la MLS.

Con la competitividad intacta a sus 38 años, el argentino está cerca de firmar un nuevo contrato con el Inter para prolongar su legendaria carrera.

Jugador y club acordaron esta semana la renovación de su compromiso actual, que expira a final de este año, según confirmó a la AFP una fuente cercana a las negociaciones.

Este viernes, Mascherano pidió esperar al anuncio oficial pero consideró la continuidad del Diez como una "grandísima noticia" para su equipo y el fútbol en Estados Unidos.

"No voy a hablar de supuestos. No soy yo el que tiene que dar esa noticia ya. Ojalá que se dé pronto porque creo que es una grandísima noticia no solamente para el club, sino para la MLS en general", dijo el argentino sobre su excompañero en la selección y el Barcelona.

Charlotte por récord -

Además del Inter, otros equipos tienen la posibilidad de sellar el boleto a las eliminatorias en la jornada 35 de este fin de semana.

Los Angeles FC del delantero surcoreano Son Heung-min, autor de un triplete en la victoria del miércoles ante Real Salt Lake (4-1), puede lograr el pase con un triunfo o un empate el domingo en la visita del mismo Salt Lake.

El Orlando City, octavo del Este con 48 puntos, debe ganar al Nashville para asegurar sus sextos playoffs seguidos bajo la guía del entrenador colombiano Óscar Pareja.

El Charlotte FC, por su lado, buscará ante el New York City FC su décima victoria seguida, lo que marcaría la mayor racha ganadora en las tres décadas de historia de la MLS.

