Lionel Messi: Preocupación por ráfaga de balas cerca de la residencia de Messi

Argentina/Mientras el argentino Lionel Messi se encuentra ocupado en París con su club el PSG en Argentina se genera información que involucra al astro.

En Rosario nació Lionel Messi, campeón del mundo en Catar 2022 y según reportes de esa ciudad, se registró un hecho de violencia donde las balas se hicieron sentir la noche del pasado jueves en el barrio Las Heras donde Lionel Messi nació y pasó gran parte de su infancia.

Las Heras se ha convertido en un atractivo turístico para los amantes del campeón del mundo y que sueñan con conocer la casa donde pasó sus primeros años de su vida el capitán de la albiceleste.

Les habitants du quartier General Las Heras, à Rosario, où Leo Messi a grandi, ont rendu hommage à leur héros, avec des banderoles sur sa maison d'enfance et en peignant le sol en ciel et blanc "pour qu'il roule comme sur tapis albiceleste, s'il repasse ces jours-ci" pic.twitter.com/46UmvH3uPV — Florent Torchut (@FlorentTorchut) 23 de diciembre de 2022

El suceso.

Dos hombres en una motocicleta dispararon una ráfaga de balas contra la fachada de una vivienda que se encuentra a escasos 300 metros de la casa de Messi, situación que quedó grabada por cámaras de seguridad que están colocadas en ese sector.

La dueña de la casa, señaló a Rosario3, dijo que se trató de 20 disparos y que a media cuadra pudo ver el ataque: “Se equivocaron. Yo estaba a media cuadra. Bajé del colectivo y estaban tirando. Fueron 20 tiros”. La señora no precisó las razones del ataque.

La balacera ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles de Estado de Israel e Ingeniero Huergo, a solo tres calles de la casa de la familia Messi que se encuentra en el número 520 de Estado de Israel y la cual está abandonada desde que se mudaron a Barcelona.

Uno de los vecinos de Las Heras ratificó que la delincuencia se ha apoderado de ese lugar: "Este barrio es picante si no conoces o no vienes con alguien de acá. Los vecinos nos conocemos todos, pero hay personas que siempre están atentas a los turistas para robarles. Solo, acá, no puedes estar”.

Según Rosario3 medio local, ya se han realizado seis ataques sumando este: La casa fue baleada por primera vez el 16 de enero del 2021, diez días después se repitió el ataque y para el 10 de julio y 14 de agosto se volvió a registrar una ráfaga de balas contra el lugar. El más reciente se produjo el 23 de mayo del año pasado en donde los atacantes dejaron una nota intimidatoria.

Con información de Rosario3.