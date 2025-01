Luis Figo, leyenda del fútbol portugués es tendencia ¿Por qué?

El exfutbolista portugués Luis Figo, conocido por sus opiniones directas tanto dentro como fuera del terreno de juego, volvió a generar debate en las redes sociales con un contundente mensaje.

En un contexto donde España enfrenta las devastadoras consecuencias de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que ha dejado cientos de damnificados en regiones como Valencia, Figo no dudó en criticar las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez.

A través de sus redes sociales, Figo compartió su postura sobre los recientes actos oficiales para conmemorar los 50 años de la muerte de Francisco Franco, una figura histórica que sigue siendo fuente de división en el país. En su publicación, el exjugador lamentó que los recursos destinados a estos eventos no se enfoquen en ayudar a quienes realmente lo necesitan.

"Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años, no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno. El mayor problema hoy en día son los vivos, no los muertos", expresó Figo en su publicación, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó múltiples reacciones.

Con este mensaje, el portugués hace un llamado a reflexionar sobre las prioridades en momentos de crisis, destacando la urgencia de destinar recursos y atención a los afectados por la DANA, una situación que requiere respuestas inmediatas y efectivas.

Conociendo más de Luis Figo.

Luis Figo es considerado uno de los futbolistas más destacados de su generación y un ícono del fútbol europeo. Nacido el 4 de noviembre de 1972 en Almada, Portugal, su carrera estuvo marcada por su técnica exquisita, velocidad y habilidad para el regate, características que lo convirtieron en un referente en la posición de extremo.

Figo comenzó su trayectoria profesional en el Sporting de Lisboa, donde debutó en 1990. Su talento llamó rápidamente la atención de los grandes clubes europeos, y en 1995 dio el salto al FC Barcelona. Durante su etapa en el club catalán, se consolidó como una de las figuras más importantes del equipo, ganando dos Ligas de España, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. Además, fue pieza clave en la obtención de la Recopa de Europa en 1997.

En el año 2000, protagonizó uno de los traspasos más polémicos en la historia del fútbol al fichar por el Real Madrid por una cifra récord en ese momento. En el club blanco, Figo continuó cosechando éxitos, incluyendo dos Ligas de España, una Supercopa de España, una Liga de Campeones de la UEFA y una Supercopa de Europa. Su habilidad para decidir partidos importantes y su liderazgo en el campo lo convirtieron en un ícono del equipo.

En 2005, Figo se unió al Inter de Milán, donde ganó cuatro Serie A consecutivas y demostró su vigencia como jugador de élite hasta su retiro en 2009.

A nivel internacional, fue el capitán de la selección de Portugal y disputó 127 partidos, llevando a su país a la final de la Eurocopa 2004. En 2000, recibió el prestigioso Balón de Oro, consolidando su lugar entre los mejores jugadores de la historia.