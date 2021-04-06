Maradona se murió solo y abandonado, dice Morla, su abogado y apoderado

El legendario futbolista argentino Diego Maradona se murió "solo y abandonado", afirmó Matías Morla, quien fue su último abogado y apoderado y cuyas oficinas fueron allanadas el lunes a raíz de una denuncia por defraudación interpuesta por dos hijas del '10'.

"A Maradona lo abandonaron, eso está claro. Se murió solo. Salvo las hermanas, con las que hablaba todos los días y (su exnovia) Verónica Ojeda, que iba a verlo con Dieguito Fernando, su hijo", dijo Morla en alusión a los hijos del Diez, en una entrevista con América TV.

Las oficinas de Morla y una escribanía relacionada con él fueron allanadas el lunes por efectivos de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad, en el marco de una causa iniciada el 12 de marzo por Dalma y Gianinna Maradona, en la que pidieron que se lo investigue por presunta administración fraudulenta y defraudación.

"Diego dijo: 'La marca Maradona cuida de mis hermanas, la imagen cuida de los herederos'", afirmó Morla en su defensa y aseguró que el campeón mundial en México-1986 "firmó esto en 2015 o 2016 en la corte de Dubai".

Las dos hijas que el excampeón mundial en México-1986 tuvo con su exesposa Claudia Villafañe pidieron que se investigue el usufructuo de las marcas relacionadas con el nombre Maradona, a través de la empresa Sattvica, de Morla, que por el momento fue impedida de usarlas.

Maradona murió el 25 de noviembre pasado a los 60 años, en una casa alquilada en un barrio privado al norte de Buenos Aires, donde se recuperaba tras una operación por un hematoma en la cabeza. En una causa paralela, la justicia busca determinar si su deceso pudo haberse producido por abandono de persona o ser un homicidio culposo (involuntario).

Morla aseguró que solo lamenta no haber cumplido el deseo del '10' de juntar a sus cinco hijos.

"Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir el último deseo de Diego, que era ver a todos los hijos juntos", dijo.

Además de Dalma (33) y Gianinna (32), Maradona tuvo a Diego Junior (34), a quien reconoció tras negarle el lazo durante 29 años; a Jana (24), de una relación con Valeria Sabalain, y Diego Fernando, de 7, su hijo menor con Ojeda.

Dalma y Gianinna "no me quieren porque en junio de 2014 les cortamos las tarjetas de crédito", lanzó el abogado, enfrentado hace años con las dos mujeres.

Según Morla, cuando Maradona consumía alcohol "se ponía triste, mandaba mensajes de audio, recordaba a (su madre) Doña Tota".