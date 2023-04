Messi: ¡Insólito! Reacción de jugador argentino que enfrentará a la 'pulga' y al PSG

Este fin de semana el París Saint Germain recibe al Lens en otra jornada de la Ligue 1 de Francia y partido correspondiente a la fecha 31.

En la previa de este partido el defensor argentino Facundo Medina se refirió al duelo que tendrá con el campeón del mundo en Catar 2022 Lionel Messi: "Se me hace más difícil marcar a Leo por miedo a lastimarlo", luego de ser consultado sobre la diferencia de marcar a Kylian Mbappé o Lionel Messi.

Facundo Medina en son de broma dijo que imagina en medio del partido abrazar a Messi y felicitarlo por ganar la Copa Mundial de Catar 2022:

"Imaginate una jugada, la agarra el '10' empieza a correr y yo lo empiezo a correr de atrás. Yo no le voy a meter, lo agarro de atrás, lo abrazo y le digo 'gracias por la Copa", comentó entre risas en un reportaje en tono jocoso con el programa "Son aviones".

El argentino también defendió a Messi de los abucheos que ha recibido por parte de la afición del París Saint Germain:

"No me da bronca, pero qué les puedes decir, son franceses… Sin faltar el respeto a nadie, pero es otra cultura, son diferentes. Más los periodistas (…) Si silban a Messi, que tiene 14 goles, 14 asistencias, ¿qué me queda a mí?".