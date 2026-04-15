Muere José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid de Di Stéfano

Santamaría, que llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Nacional de Montevideo, jugó en una de las plantillas más legendarias del Real Madrid.

Madrid, España/El antiguo jugador del Real Madrid en la época de Alfredo Di Stéfano y exseleccionador de España en el Mundial de 1982, el uruguayo José Emilio Santamaría, murió este miércoles a los 96 años de edad, informó este miércoles el club madrileño.

El Real Madrid lamentó, en un comunicado, el fallecimiento de "una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial".

Santamaría, que llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Nacional de Montevideo, jugó en una de las plantillas más legendarias del Real Madrid.

"Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid", afirmó el presidente del club merengue, Florentino Pérez, citado en el comunicado.

"Fue el puente de unión entre el conjunto de las cinco Copas de Europa y el yeyé. Sólido, decidido y con sentido táctico, también brillaba en el juego aéreo. Un central de época que mandaba en la defensa", explicó el Real Madrid.

Seleccionador de España en Mundial 1982

Santamaría ganó con el club blanco cuatro Copas de Europa (1958, 1959, 1960 y 1966), además de una Copa Intercontinental (1960), 6 Ligas (1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965) y una Copa del Rey (1962).

El antiguo central del Real Madrid, que se nacionalizó español al llegar al club, también fue internacional con la Roja en 16 ocasiones y participó con España en el Mundial de Chile de 1962.

Antes de dar el salto a Europa, Santamaría fue internacional con Uruguay en 25 ocasiones y con esta camiseta jugó el Mundial de Suiza de 1954, donde su actuación atrajo la atención del Real Madrid.

El equipo blanco lograría su fichaje tres años más tarde, en 1957. En su país natal, ganó cuatro veces el campeonato uruguayo con el Nacional, con el que jugó 290 partidos.

Santamaría colgó las botas en 1966 para iniciar su carrera de entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid.

En 1968 dirigió a la selección española en los Juegos Olímpicos de México, repitiendo la experiencia en 1980 en los Juegos Olímpicos de Moscú.

Ese año fue elegido como seleccionador de la Roja absoluta para dirigir al combinado español en el Mundial de 1982, celebrado en España.

Entre 1971 y 1978, Santamaría también dirigió al Espanyol convirtiéndose en el entrenador con más partidos oficiales (252) de la historia del club perico. El exdefensa madrididsta se retiró tras su experiencia como seleccionador en el Mundial de 1982, que acabó con el fiasco de la anfitriona tras caer en la segunda ronda.

"Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club", concluyó Florentino Pérez en su comunicado.