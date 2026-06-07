Mundial 2026| Brasil reporta un llamado de último momento por la lesión de Wesley

Estados Unidos/La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó este domingo que el lateral Wesley, que sufrió una lesión muscular, será reemplazado por el volante Éderson en el plantel para el Mundial 2026, que se inicia el jueves.

El lateral derecho de la Roma, de 22 años, sufrió una molestia el sábado durante el último amistoso de Brasil antes de la Copa del Mundo, que se saldó con victoria 2-1 ante Egipto, y salió llorando del campo.

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Wesley se hizo este domingo una resonancia magnética que "constató lesión muscular en el músculo aductor del muslo izquierdo", informó la CBF en un comunicado.

"Frente al diagnóstico, la CBF anuncia la convocatoria del atleta Éderson, que se sumará a la delegación este lunes en Estados Unidos", detalló.

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El mediocampista del Atalanta, de 26 años, había sido citado por el seleccionador Carlo Ancelotti en su primera lista para las eliminatorias sudamericanas, pero luego había quedado fuera de las siguientes convocatorias.

Brasil debutará el sábado en el Mundial de Norteamérica 2026 contra Marruecos por el Grupo C, que completan Escocia y Haití.

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