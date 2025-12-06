Mundial 2026 calendario | Conoce las ciudades donde jugará la selección de Argentina

Washington, Estados Unidos/La selección de Argentina comenzará la defensa del título en la Copa del Mundo de 2026 enfrentando a Argelia en Kansas City y jugará los otros dos partidos de la fase de grupos en Dallas, de acuerdo con el calendario completo del torneo publicado este sábado.

La selección que capitanea Lionel Messi quedó encuadrada el viernes en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el sorteo que se celebró en Washington.

Un día después, en el anuncio completo de sedes y horarios, se determinó que el escenario del debut de Argentina el 16 de junio frente a Argelia será el estadio Arrowhead (73.000 asientos), hogar de los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la liga de football americano (NFL).

Posteriormente Argentina jugará dos partidos en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys (94.000 asientos), frente a Austria el 22 de junio y ante Jordania el día 27.

El Mundial echará a rodar el 11 de junio a las 14H00 locales (20H00 GMT) en el estadio Azteca, con el coanfitrión México enfrentando a Sudáfrica.

Instalada en el Grupo A, el combinado azteca chocará después ante Corea del Sur el 18 de junio en el estadio Akron de Guadalajara y el 24, de vuelta en Ciudad de México, frente al ganador de un repechaje europeo entre República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte e Irlanda.

México, que tiene tres de las 16 sedes del torneo, albergará uno de los platos fuertes de la fase de grupos, el choque entre España y Uruguay por el Grupo H.

La Roja, vigente campeona de Europa, se medirá con la Celeste en Guadalajara el 26 de junio en la última fecha de la llave.

Anteriormente la selección liderada por Lamine Yamal jugará dos partidos en Atlanta, frente a Cabo Verde y Arabia Saudita el 15 y 21 de junio.

Al mando de Carlo Ancelotti, Brasil abrirá el torneo ante Marruecos el 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford (afueras de Nueva York), misma sede de la final del certamen el 19 de julio.

Inmersa en el Grupo C, la Seleçao chocará el día 19 con Haití en Filadelfia y el 24 contra Escocia en Miami.

El calendario se dio a conocer en un evento en Washington en el que participaron leyendas de la Copa del Mundo como el brasileño Ronaldo, el italiano Francesco Totti y el búlgaro Hristo Stoichkov.