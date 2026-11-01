Las vigentes campeonas del mundo buscarán mantener su camino hacia un nuevo título frente a una selección estadounidense que llega impulsada por el poder goleador de Maddie DiMaria, máxima anotadora del campeonato.

Panamá/La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 entra en su etapa decisiva con un atractivo enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos, que este domingo 1 de noviembre se medirán en los cuartos de final con el objetivo de conseguir uno de los cuatro boletos disponibles para las semifinales.

Corea del Norte llega a esta instancia como una de las grandes favoritas al título. La selección asiática, vigente campeona del torneo, consiguió su clasificación tras protagonizar una contundente goleada de 6-0 sobre Marruecos, anfitriona del campeonato, en los octavos de final.

El conjunto norcoreano ha mostrado un importante potencial ofensivo durante la competición. En la fase de grupos consiguió victorias ante Puerto Rico (6-0) y Polonia (6-1), aunque sufrió una derrota 3-1 frente a Nigeria. Ahora buscará imponer nuevamente su fútbol para mantenerse en la carrera por conquistar su tercer campeonato consecutivo y ampliar su historial de títulos en esta categoría.

Por su parte, Estados Unidos consiguió su boleto a los cuartos de final después de derrotar 2-1 a España. Deus Stanislaus y Maddie DiMaria marcaron los goles del conjunto estadounidense, que supo resistir la reacción española para asegurar su clasificación.

Precisamente, DiMaria será una de las principales figuras a seguir en este compromiso. La atacante llegó a 12 goles en Marruecos 2026, estableciendo un nuevo récord de anotaciones en una misma edición de una competición femenina de la FIFA.

El enfrentamiento representa una prueba importante para ambas selecciones. Corea del Norte intentará ratificar su condición de campeona y candidata al título, mientras que Estados Unidos buscará aprovechar su capacidad ofensiva para dar un golpe de autoridad.

El partido se disputará en la Academia de Fútbol Mohammed VI, en Salé, Marruecos. El equipo ganador avanzará a las semifinales del Mundial Sub-17 femenino, programadas para el próximo 4 de noviembre.