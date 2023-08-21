Presidente de federación española habló sobre beso a campeona mundial

La polémica suscitada por el beso a Jenni Hermoso tras conquistar el Mundial ha llevado este lunes al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a pedir disculpas y admitir que se equivocó.

Rubiales, en un comunicado en vídeo, destacó el "hecho histórico" de la victoria de España sobre Inglaterra en la final mundialista, para luego pedir disculpas por lo ocurrido en la entrega de medallas.

"Hay un hecho que tengo que lamentar y es lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado", dice Rubiales, en referencia a su beso a Hermoso, que dio la vuelta al mundo.

Al felicitar a la flamante campeona del mundo tras recoger su medalla, Rubiales le dio un beso en la boca a Hermoso para sorpresa de todos, incluida la propia jugadora.

"Ni yo me lo esperaba", declaró Jenni Hermoso a la cadena Cope tras el partido, antes de minimizar lo ocurrido.

- "Sin ninguna mala intención" -

"Ha sido el momento, la efusión del momento, que no hay nada más allá, y que se va a quedar en una anécdota y ya está, que la gente si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no, pues no", añadió Hermoso.

"En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, creo que de manera muy espontánea", explicó este lunes el presidente de la RFEF.

"A partir de ahí, aquí no se entendía porque lo veíamos algo natural, normal y para nada con ninguna mala fe, pero fuera parece que se ha formado un revuelo que si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme", afirmó.

"No queda otra y, además, aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como es la Federación pues tiene que, sobre todo en ceremonias y este tipo de cuestiones, tener más cuidado", añadió Rubiales.

La declaración del presidente de la RFEF llega apenas unas horas después de que el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, tildará de "inaceptable" el beso e instara a Rubiales a dar explicaciones.

"Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla", afirmó Iceta en una entrevista con la radio pública española.

- Un gran éxito empañado -

"Lo primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas, es lo lógico y razonable", añadió el ministro español, encabezando una serie de declaraciones en la misma línea de otros miembros del gobierno.

Iceta admitió que la victoria del domingo frente a Inglaterra en la final fue "un momento de muchas emociones", pero los cargos públicos "hemos de ser extremadamente cuidadoso porque estamos dando un mensaje a la sociedad y el mensaje es igualdad de derechos, es respeto".

Rubiales insistió en sentirse apenado porque "ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino", su acción "haya empañado en cierto modo la celebración".

"Hay que darle el mérito a esta mujeres, al equipo liderado por Jorge Vilda y esto se tiene que celebrar por todo lo alto", concluyó.

"En lo que deberíamos centrarnos es en que han sido campeonas, que es único y que hay que disfrutarlo", dijo este lunes la madre de Hermoso, Marisol Fuentes, a la televisión Antena 3, al ser preguntada por lo ocurrido.

Fuentes aseguró que no había hablado con su hija de eso y que "para mí lo más importante es que han ganado el Mundial".