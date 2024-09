Mundial Futsal 2024| Resultados y posiciones en jornada 1 de los grupos E y F donde debutó Panamá

Uzbekistán/Los grupos E y F del Mundial de Futsal Uzbekistán 2024 completaron este lunes 16 de septiembre su primera jornada. Por lo tanto los 24 equipos participantes cumplieron con su primer partido.

Uno de los elencos que hizo su debut en esta fecha fue Panamá quien se presentó ante el actual campeón del mundo, Portugal.

A continuación repasamos los resultados de la jornada:

Grupo E

Portugal 10-1 Panamá

Goles:

POR: Peñaloza (p.p. 04'37''), Alfonso Jesús (05'11'', 15'48''), Bruno Coelho (07'48''), Tomás Paco (10'59''), Erick (11'33''), André (16'42'', 28'51''), Kutchy (19'27''), Pany (36'16'')

PAN: Maquensi (34'05'' penal)

Taykistán 2-4 Marruecos

Goles:

TJK: Samandar Rizomov (33'02''), Fayzali Zardorov (38'12'')

MOR: Otmane Boumezou (00'23'', 28'42''), Soufian Charraoui (36'53''), Idriss Raiss El Fenni (37'26'')

Expulsión: Idris Yorov (37'04'') por dos tarjetas amarillas

Te puede interesar: Panamá sufrió ante el poderío de Portugal en su estreno en el Mundial de Futsal Uzbekistán 2024

Grupo F

Irán 7-1 Venezuela

Goles:

IRN: Salar Aghapour (07'00'', 22'07''), Mahdi Karimi (09'54'', 12'43''), Behrooz Azimi (18'55'', 38'27''), Amirhossein Davoudi (26'25'')

VEN: Milton Francia (14'08'')

Guatemala 3-6 Francia

Goles:

GUA: Marvin Sandoval (01'02''), Román Alvarado (09'35''), Patrick Ruiz (19'25'')

FRA: Arthur Tchaptchet (12'33'', 17'25''), Souheil Mouhoudine (20'06''), Kevin Ramírez (30'10''), Abdessamad Mohamed (31'39''), Nelson Lutin (36'04'')

Luego de esta fecha, le mostramos el estado de los equipos AQUÍ.

El certamen continúa el martes 17 de septiembre cuando los equipos de los grupos A y B vuelvan a jugar. En el A Costa Rica se enfrentará a Países Bajos (7:30 am) y Uzbekistán contra Paraguay (10:00 am). Simultáneamente en el B jugarán Tailandia ante Cuba (7:30 am) y Brasil frente a Croacia (10:00 am).