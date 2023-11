Mundial Sub-17 Indonesia 2023: Partidos y horarios de la jornada 2

La acción del Mundial Sub-17 Indonesia 2023 continúa este sábado con el inicio de las actividades en los grupos C y D.

Inglaterra se enfrentará a Nueva Caledonia en un partido del Grupo C que se realizará a las 4:00 a.m. (hora de Panamá) en el Estadio Internacional de Yakarta. En ese mismo coliseo, a las 7:00 a.m. (hora panameña), jugarán Brasil e Irán.

En el Grupo D, Japón y Polonia medirán fuerzas, en el Estadio Si jalak Harupat, desde las 4:00 a.m. (hora de Panamá). A las 7:00 a.m. (hora panameña) se enfrentarán Argentina y Senegal en esa misma instalación deportiva.

