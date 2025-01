Neymar: Presidente del Santos le dice al astro brasileño que vuelva a casa

Brasil/El presidente del Santos de Brasil, Marcelo Teixeira, dijo en un video divulgado este martes que "llegó el momento" de que el astro Neymar, que la víspera rescindió su contrato con el Al-Hilal saudí, regrese al club albinegro, en el que debutó como profesional en 2009.

Sin hacer oficial la contratación del goleador histórico de la 'Seleção', el directivo abonó el terreno para un fichaje que luce inminente y que, según la prensa brasileña, debe anunciarse en breve.

"Llegó la hora, Neymar. Llegó el momento de que vuelvas a tu gente. A tu casa, a nuestro club del corazón", dice Teixeira en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"¡Bienvenido, chico Ney! (...) Ven y vuelve a ser feliz con el manto sagrado. La nación santista te espera con los brazos abiertos", agregó.

Según los medios brasileños, el '10', que la próxima semana cumple 33 años, firmaría un contrato hasta mediados de este año, debido a que guarda esperanzas de volver al balompié europeo.

Es esperado esta semana para firmar y ser presentado a lo grande, de acuerdo con las versiones periodísticas.

"Qué fastidio preparar las maletas, qué desespero", escribió el futbolista en una historia de Instagram, publicada este martes antes del pronunciamiento de Teixeira.

- Decepcionante aventura árabe -

El futuro deportivo del exatacante del FC Barcelona y el París Saint-Germain ha estado vinculado desde el año pasado al 'Peixe', el cuadro donde Pelé desarrolló buena parte de su carrera (1956-1974).

Entonces, la directiva albinegra reconoció su interés en repatriar al crac, que debutó como profesional en el Santos en 2009 y partió en 2013 al Barça (2013-2017), donde brilló junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

Pero el retorno a Brasil, doce años después de saltar al fútbol europeo, tomó todavía más fuerza luego de que el Al-Hilal anunciara, la noche del lunes, la rescisión del lucrativo contrato del atacante, que terminaba en junio.

Neymar tuvo un paso decepcionante por el fútbol árabe a raíz de problemas físicos, en especial una grave lesión en la rodilla izquierda sufrida en octubre de 2023.

La dolencia, aquejada dos meses después de aterrizar en Riad, procedente del PSG, lo tuvo un año fuera de los campos. Al regresar, volvió a presentar inconvenientes físicos.

En total, disputó apenas siete partidos con el Al-Hilal en 16 meses, el último de ellos en noviembre. Anotó un gol y dio tres asistencias.

Te puede interesar: Campeonato Nacional de Lazo 2025: Veraguas Este conquista Dolega

- Con miras al Mundial de 2026 -

La eventual repatriación puede ayudar al atacante a retomar su nivel futbolístico con miras al Mundial de 2026, que el '10' ha dicho será su cuarto y último tras los tropiezos en 2014, 2018 y 2022.

Protagonista del traspaso más caro de la historia del fútbol (el PSG pagó 220 millones de euros por él en 2017), Neymar volvería a disputar el Brasileirao en el regreso del Santos a la primera división tras descender en 2023 por primera vez.

Jugaría el torneo del estado de Sao Paulo (Campeonato Paulista), la Copa do Brasil y la liga, que comienza a finales de marzo.

En la ciudad portuaria de Santos, cercana a su natal Mogi das Cruzes, Neymar no solo presentó al mundo su impresionante repertorio futbolístico, sino que también consiguió las últimas grandes conquistas albinegras: Copa do Brasil-2010, Copa Libertadores-2011 y Recopa Sudamericana-2012.

Su casi seguro regreso ha causado revuelo en Brasil, cuya liga se ha potenciado en los últimos años con las contrataciones de grandes figuras en sus ocasos.

Tras la salida del Al-Hilal, el 'Peixe' aumentó considerablemente su número de seguidores en redes y el portal para abonarse a sus partidos colapsó el lunes.