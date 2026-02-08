Premier League resultados | Manchester City se encargó del Liverpool en Anfield

El cierre del partido fue caótico y dejó al Liverpool con diez hombres tras la expulsión de Szoboszlai.

Panamá/El Manchester City revivió la lucha por el título de la Premier League tras imponerse dramáticamente 2-1 al Liverpool en un vibrante encuentro disputado en Anfield.

Con este resultado, el equipo de Manchester rompió una racha de ocho partidos invictos de los "Reds" en su casa y sumó apenas su tercera victoria en las últimas 39 visitas a este escenario.

A pesar del dominio inicial de los visitantes, el primer tiempo terminó sin goles tras una polémica jugada en la que Mohamed Salah reclamó un penal por un forcejeo con Bernardo Silva que no fue sancionado.

La segunda mitad estuvo cargada de tensión y goles de alta factura. El Liverpool tomó la ventaja al minuto 74 con un espectacular tiro libre de Dominik Szoboszlai desde 35 yardas que batió la portería rival.

Sin embargo, la respuesta del City fue contundente; Bernardo Silva igualó el marcador al minuto 84 tras una asistencia de Erling Haaland. El drama final se desató en el tiempo de compensación, cuando un error de Alisson Becker, quien derribó a Matheus Nunes en el área, permitió que Haaland sellara la victoria desde el punto penal.

El cierre del partido fue caótico y dejó al Liverpool con diez hombres tras la expulsión de Szoboszlai por una falta sobre Haaland en una jugada donde Rayan Cherki casi anota desde el medio campo. El triunfo permite al Manchester City mantenerse al acecho del líder, el Arsenal, mientras que el Liverpool de Arne Slot lamenta las claras ocasiones falladas previamente por Hugo Ekitike y Florian Wirtz.

Erling Haaland brilla en la victoria del Manchester City

El delantero noruego Erling Haaland volvió a ser protagonista con una actuación decisiva en el triunfo del Manchester City, mostrando su capacidad para marcar diferencias en el área rival.

Calificación del jugador : 8.1

: 8.1 Minutos jugados : 90

: 90 Goles : 1

: 1 Asistencias : 1

: 1 Tarjetas amarillas: 1

Rendimiento ofensivo

Disparos totales : 3

: 3 Expected Goals (xG) : 1.35

: 1.35 xG on target (xGOT) : 1.59

: 1.59 Tiros al arco : 3

: 3 Tiros dentro del área : 3

: 3 Grandes ocasiones falladas : 1

: 1 Toques en el área rival: 9

Participación en el juego

Toques totales : 22

: 22 Pases precisos : 6/8 (75%)

: 6/8 (75%) Pases en el último tercio : 6/7 (86%)

: 6/7 (86%) Grandes ocasiones creadas : 1

: 1 Expected Assists (xA): 0.31

Duelos y defensa

La actuación de Haaland fue un reflejo de su impacto en el área: con 1 gol y 1 asistencia, lideró la ofensiva del City pese a tener apenas 22 toques en todo el partido. Su capacidad para transformar pocas intervenciones en acciones decisivas confirma su rol como el delantero más determinante de la Premier League. Además, su presencia física se notó en los duelos aéreos, donde ganó el 67%, y en su constante amenaza dentro del área con 9 toques en zona de peligro.

El noruego sigue demostrando que no necesita un gran volumen de juego para marcar diferencias: su eficacia y potencia lo convierten en el arma más letal del Manchester City.