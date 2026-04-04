Copa Inglesa resultados | Manchester City destrozó a Liverpool y avanzó a semifinales

Chelsea no dio lugar a la sorpresa y se metió en semifinales tras aplastar al Port Vale

Londres, Reino Unido/El Manchester City goleó 4-0 al Liverpool para avanzar a semifinales de la Copa de Inglaterra, este sábado en su estadio gracias a un triplete de Erling Haaland.

Los Reds sufren una contundente derrota cuatro días antes de viajar a Francia para enfrentarse al París Saint-Germain en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

Un imparable Haaland (39', 45+3' y 57') y Antoine Semenyo (50') martirizaron a la defensa liderada por el capitán del Liverpool Virgil van Dijk.

La debacle de los Reds la completó Mohamed Salah, desaparecido en ataque y que falló un penal cuando su equipo ya perdía por 4-0.

"Es muy decepcionante no solo quedar eliminados, sino también la manera, el resultado... Una nueva gran decepción para nosotros", reaccionó el técnico del Liverpool Arne Slot en TNT Sports.

"Ahora, los jugadores que ya han demostrado tanta calidad en el pasado tienen una oportunidad fantástica de demostrarlo también contra el París Saint-Germain", añadió el neerlandés.

Van Dijk, retratado -

El Liverpool, mejor plantado en el inicio del partido, mostró primero una buena compenetración técnica en ataque y una presión alta que desestabilizó al City.

Pero el equipo local fue imponiéndose poco a poco y aprovechó cada error de los defensas, especialmente los de Van Dijk.

Una falta del neerlandés sobre Nico O'Reilly permitió a Haaland abrir el marcador de penal.

Ya en la segunda parte, el central vio cómo Semenyo se le escapaba por la espalda tras un gran pase de Rayan Cherki en el 3-0 y su marcaje fue deficiente en el último gol de Haaland.

Salah, en su última aparición con los Reds en el Etihad Stadium, desperdició dos balones de gol: cuando Abdukodir Khusanov lo alcanzó in extremis (15') y en el penal detenido por James Trafford (64').

Algunos aficionados del Liverpool abandonaron el estadio antes del final, mientras que la afición local les dedicaba cánticos burlones.

La visita al PSG el miércoles cobra una importancia aún mayor para Slot y su equipo, quinto en la Premier League y en la pelea por disputar la próxima Liga de Campeones.

Octavo año consecutivo -

El Manchester City jugará las semifinales de la Copa de Inglaterra por octavo año consecutivo, a finales de abril, contra un rival aún por determinar.

El equipo de Pep Guardiola ganó la Copa de la Liga antes del parón internacional de marzo, en la final ante el Arsenal (2-0), el actual líder de la Premier League del que le separan nueve puntos, aunque tiene un partido menos.

Chelsea no dio lugar a la sorpresa y se metió en semifinales tras aplastar 7-0 al Port Vale, colista de la tercera división inglesa, también este sábado en Stamford Bridge.

Los tres últimos goles de los Blues llevaron sello sudamericano; dos de los brasileños Andrey Santos y Estêvao Willian, y el último, de penal, del argentino Alejandro Garnacho.

Y el Arsenal tratará de hacer lo mismo ante el Southampton (2ª división), este sábado. El West Ham y el Leeds se disputarán el último billete el domingo.