En cuanto a la tabla de posiciones , el Arsenal lidera con 70 puntos tras 32 partidos.

Panamá/La Premier League entra en su recta final con una intensa batalla por el título de máximo goleador, a falta de completarse la jornada 32, que se cerrará con el esperado duelo entre el Manchester United y el Leeds United.

En lo más alto de la tabla de artilleros se mantiene el noruego Erling Haaland, figura del Manchester City, con 22 goles. El delantero continúa demostrando su capacidad letal, con 16 tantos en jugada, 3 de cabeza y 3 desde el punto penal, siendo el principal argumento ofensivo del vigente campeón.

Muy cerca aparece el brasileño Igor Thiago, delantero del Brentford, con 21 anotaciones. Su aporte ha sido vital para mantener a su equipo en la pelea por puestos europeos, destacando además sus 7 goles de penal, lo que evidencia su fiabilidad en momentos clave.

El tercer lugar lo ocupa Antoine Semenyo, también del Manchester City, con 15 goles, seguido por el brasileño João Pedro del Chelsea, quien suma 14 tantos, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del conjunto londinense.

En la pelea aparecen nombres importantes como Viktor Gyökeres (12 goles) con el líder Arsenal, y el experimentado Danny Welbeck del Brighton & Hove Albion, también con 12 anotaciones, mostrando vigencia en el ataque.

Más atrás, pero aún en la conversación, figuran Hugo Ekitike (11) con el Liverpool, así como varios jugadores con 10 goles, entre ellos Eli Kroupi, Jean-Philippe Mateta, Harry Wilson y Dominic Calvert-Lewin, este último pieza clave del Leeds United, que aún tiene un partido pendiente en esta jornada.

En cuanto a la tabla de posiciones, el Arsenal lidera con 70 puntos tras 32 partidos, seguido por el Manchester City con 64 y un encuentro menos. El Manchester United (55 puntos) podría meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos si logra sumar en su partido pendiente, mientras que clubes como Aston Villa y el Liverpool se mantienen al acecho en la lucha por competiciones europeas.

En la zona media, equipos como el Chelsea, Brentford y Everton buscan consolidarse, mientras que en la parte baja la lucha por la permanencia se intensifica con clubes como Leeds United, Nottingham Forest y West Ham United intentando escapar del descenso.

Con varias jornadas por disputarse y un partido clave aún por jugarse, la Premier League promete un cierre vibrante, donde la pelea por el Pichichi inglés y el título liguero se mantienen completamente abiertos.