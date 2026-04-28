PSG vs Bayern Múnich Champions League | Previa, antecedentes, alineaciones probables y pronóstico

Panamá/La UEFA Champions League entra en su etapa decisiva con un choque de gigantes entre PSG y Bayern Múnich, quienes se enfrentarán en la ida de las semifinales con el objetivo de tomar ventaja rumbo a la gran final europea.

El conjunto parisino dirigido por Luis Enrique llega en un gran momento de forma y con la posibilidad de que su entrenador haga historia. El técnico español podría convertirse en el estratega más rápido en alcanzar las 50 victorias en la Champions League si logra imponerse en este compromiso. Además, un triunfo significaría la victoria número 100 del PSG en la máxima competición continental.

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Los franceses han sido dominantes en esta edición del torneo, avanzando con autoridad en las rondas eliminatorias y alcanzando su tercera semifinal consecutiva. También atraviesan un sólido presente doméstico tras vencer 3-0 al Angers el fin de semana y consolidarse en la cima de la Ligue 1.

Por su parte, el Bayern Múnich aterriza en París con la etiqueta de favorito al título y con una impresionante racha de resultados. Los bávaros ya aseguraron la Bundesliga y vienen de una remontada espectacular ante Mainz por 4-3. En Europa, ningún equipo ha ganado más partidos que ellos esta temporada, con 11 triunfos en el torneo.

Además, el historial reciente favorece claramente al club alemán, que ha derrotado al PSG en sus últimos cinco enfrentamientos de Champions League, incluyendo un 2-1 en territorio parisino durante la fase de liga en noviembre.

Alineaciones probables:

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian; Doué, Dembélé y Kvarastkhelia.

Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Michael Olise, Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

Análisis y marcador probable de la IA.

Se espera un partido de alta intensidad entre dos equipos con enorme poder ofensivo. El PSG intentará aprovechar su localía y el gran momento de figuras como sus atacantes para romper la mala racha ante Bayern, mientras que los alemanes llegan con más experiencia reciente en este tipo de eliminatorias y una dinámica muy sólida fuera de casa.

Aunque el historial favorece al Bayern, el presente del PSG sugiere un duelo mucho más equilibrado que en anteriores temporadas.

Marcador probable: PSG 2-2 Bayern Múnich

Con información de Flashscore.