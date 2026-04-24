Real Betis vs Real Madrid resultado | El club blanco empata y da un paso atrás por el título

Panamá/El Real Madrid dejó escapar una victoria crucial en su pelea por conquistar LaLiga Española tras empatar 1-1 frente al Real Betis en un dramático encuentro disputado este viernes, un resultado que complica seriamente las aspiraciones del conjunto merengue en la recta final del campeonato.

El equipo blanco parecía encaminado a sumar tres puntos vitales luego de adelantarse en el marcador gracias a una anotación de Vinícius Júnior al minuto 17, cuando el brasileño aprovechó una oportunidad dentro del área para vencer al guardameta rival y poner en ventaja al club dirigido por Álvaro Arbeloa.

Durante gran parte del compromiso, el Real Madrid controló el resultado y estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero no logró liquidar el partido, dejando con vida a un Real Betis que nunca renunció al ataque.

Cuando todo apuntaba a un triunfo madridista, apareció Héctor Bellerín en el minuto 90+4 para marcar el agónico tanto del empate, silenciando al banquillo visitante y desatando la celebración de la afición verdiblanca. El lateral español aprovechó un balón suelto en el área para firmar el definitivo 1-1.

Con este empate, el Real Madrid alcanza los 74 puntos en la clasificación, quedando en una situación delicada en la lucha por el campeonato. Por su parte, el Barcelona se mantiene como líder con 82 unidades y tendrá la oportunidad de ampliar aún más su ventaja cuando dispute su partido este sábado 25 de abril.

El resultado representa un duro golpe para las aspiraciones del conjunto merengue, que ahora depende no solo de ganar sus próximos compromisos, sino también de varios tropiezos blaugranas para mantener vivas sus esperanzas de conquistar el título de LaLiga.

A falta de pocas jornadas para el cierre del torneo, el margen de error para el Real Madrid se ha reducido prácticamente a cero, y cada punto perdido podría ser definitivo en la carrera por el campeonato.