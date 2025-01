Real Madrid vs Celta de Vigo | Copa del Rey: Previa, alineaciones probables y pronóstico

Tras caer por segunda vez esta temporada a manos de su gran rival, el Barcelona, en la final de la Supercopa de España (5-2), el Real Madrid debe reaccionar en los octavos de final de la Copa del Rey el miércoles ante el Celta, señaló este martes el técnico blanco, Carlo Ancelotti.

"Es una oportunidad para que el equipo pueda tener una reacción fuerte después de lo del otro día", afirmó 'Carletto', que adelantó que no habrá una revolución en el once pero sí que jugará el ucraniano Andriy Lunin como portero en lugar de Thibaut Courtois.

La final perdida en Arabia Saudita, fue "un paso atrás", pero el italiano asegura que tienen que seguir adelante: "Queda una temporada en la que estamos bien posicionados en todas las competiciones. Fue un mal partido, hicimos un montón de errores. Lo hemos evaluado y hemos encontrado la solución".

El técnico consideró que a su equipo le ha faltado "compromiso a nivel colectivo", sin querer señalar a posibles culpables, pese a las dudas sobre el rendimiento del internacional francés Aurélien Tchouaméni, muy criticado por la prensa española tras el Clásico.

Ancelotti, molesto ante los periodistas, se negó a entrar en "debates" técnicos, asegurando que no hace caso a las críticas.

"No sigo la onda de la crítica, que un día eres el mejor del mundo y otro el más todo. Tengo el equilibrio necesario, que me ha dado la experiencia, para saber quién soy y no dejarme llevar por la onda, porque si no un día eres el mejor y otro eres el más tonto. Pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que sea el más tonto", prosiguió el entrenador en rueda de prensa en Valdebebas.

Preguntado sobre la necesidad de fichar durante la ventana de invierno, el entrenador se limitó a negarlo.

El equipo "tiene juventud, energía, calidad, compromiso; no siempre es capaz de demostrarlo, pero es un plantilla de absoluto valor y confío plenamente en ella. Ha ganado la Intercontinental, la Copa de Europa, está compitiendo", indicó Ancelotti.

"Pagamos la cuenta de todo lo bueno que hemos hecho, ha sido una cuenta cara, pero ha sido un partido. Vamos a pelear y a luchar hasta el final, como siempre. Todo el mundo puede opinar, yo sigo con total confianza en todos mis jugadores, sobre todo en los que en este momento no están sacando su mejor versión", aseveró Ancelotti.

Con información de AFP.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Tchouaméni (o Asencio), Rüdiger, F. Mendy (o F. García); F. Valverde, Camavinga, Ceballos, Bellingham; Mbappé y Vinicius.

Celta de Vigo: Iván Villar; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Hugo Sotelo, Damián Rodríguez, Hugo Álvarez; Swedberg, Pablo Durán y Borja Iglesias.

Pronóstico de la IA:

Análisis de los enfrentamientos entre Real Madrid y Celta de Vigo:

Últimos 5 partidos entre Real Madrid y Celta de Vigo:

19.10.24: Celta Vigo 1-2 Real Madrid (LL) 10.03.24: Real Madrid 4-0 Celta Vigo (LL) 25.08.23: Celta Vigo 0-1 Real Madrid (LL) 22.04.23: Real Madrid 2-0 Celta Vigo (LL) 20.08.22: Celta Vigo 1-4 Real Madrid (LL)

El Real Madrid ha ganado los últimos 5 enfrentamientos contra el Celta de Vigo en La Liga. Esto muestra una clara superioridad del equipo madrileño en los encuentros directos recientes, con un total de 5 victorias, marcando 13 goles y concediendo solo 2.

Últimos 5 partidos del Real Madrid:

12.01.25: Real Madrid 2-5 Barcelona (SC) - Derrota 09.01.25: Real Madrid 3-0 Mallorca (SC) - Victoria 06.01.25: Deportiva Minera 0-5 Real Madrid (CDR) - Victoria 03.01.25: Valencia 1-2 Real Madrid (LL) - Victoria 22.12.24: Real Madrid 4-2 Sevilla (LL) - Victoria

El Real Madrid ha tenido un buen desempeño en sus últimos partidos, con 4 victorias y 1 derrota. Han mostrado una fuerte capacidad ofensiva, anotando 16 goles en esos 5 partidos.

Últimos 5 partidos del Celta de Vigo:

10.01.25: Rayo Vallecano 2-1 Celta Vigo (LL) - Derrota 05.01.25: Racing Santander 2-3 Celta Vigo (CDR) - Victoria 21.12.24: Celta Vigo 2-0 Real Sociedad (LL) - Victoria 14.12.24: Sevilla 1-0 Celta Vigo (LL) - Derrota 06.12.24: Celta Vigo 2-0 Mallorca (LL) - Victoria

El Celta de Vigo ha tenido resultados mixtos en sus últimos partidos, con 3 victorias y 2 derrotas. Han mostrado cierta solidez defensiva al mantener su portería a cero en 2 de esos partidos, pero también han tenido problemas de consistencia.

Conclusión: El Real Madrid llega al enfrentamiento en la Copa del Rey con un historial reciente favorable contra el Celta de Vigo y un buen rendimiento en sus últimos partidos. Por otro lado, el Celta de Vigo ha mostrado cierta inconsistencia, aunque también ha tenido buenos momentos. Será clave para el Celta de Vigo mejorar su defensa y aprovechar sus oportunidades para competir con un Real Madrid que busca redimirse tras su derrota en la Supercopa de España.

Considerando el rendimiento reciente de ambos equipos y su historial en los enfrentamientos directos, un marcador probable para el partido entre Real Madrid y Celta de Vigo podría ser 3-1 a favor de Real Madrid.

El Real Madrid ha demostrado una fuerte capacidad ofensiva en sus últimos partidos, mientras que el Celta de Vigo ha tenido resultados mixtos y ha mostrado cierta inconsistencia defensiva. Sin embargo, el fútbol puede ser impredecible, y cualquier cosa puede pasar en el campo.