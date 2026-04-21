Real Madrid vs Alavés | Alineaciones confirmadas y pronóstico de la Inteligencia Artificial

Panamá/El Real Madrid afronta un momento decisivo en la temporada, obligado a reaccionar tras su reciente eliminación en la UEFA Champions League, mientras intenta mantener vivas sus remotas aspiraciones al título de LaLiga. Enfrente estará el Deportivo Alavés, que lucha por la permanencia y buscará aprovechar cualquier debilidad del conjunto blanco.

Real Madrid, obligado a reaccionar

La eliminación europea, esta vez a manos del Bayern Múnich, ha dejado al club merengue en una situación delicada. La posibilidad de cerrar una segunda temporada consecutiva sin títulos ha generado preocupación, al punto que el presidente Florentino Pérez calificó este escenario como “intolerable”.

En el plano local, el panorama tampoco es alentador. El equipo se encuentra a nueve puntos del liderato, ocupado por el FC Barcelona, con solo siete jornadas por disputarse. Además, el Madrid no ha logrado ganar en lo que va de abril, registrando un empate y una derrota, lo que complica aún más sus opciones.

Uno de los principales problemas ha sido el rendimiento defensivo, ya que el conjunto blanco ha encajado goles en sus últimos ocho partidos de liga, su peor racha desde 2019. Sin embargo, el Santiago Bernabéu sigue siendo un fortín, con siete victorias en los últimos nueve encuentros como local, lo que alimenta la esperanza de una reacción inmediata.

Alavés busca sorprender

Por su parte, el Deportivo Alavés llega con una dinámica positiva. El equipo acumula cuatro partidos invicto en LaLiga (1 victoria y 3 empates), su mejor racha en la temporada. Aun así, la lucha por evitar el descenso sigue siendo intensa, ya que apenas mantiene un punto de ventaja sobre el puesto 18, ocupado por el Elche CF.

El conjunto vasco viene de un vibrante empate 3-3 ante la Real Sociedad, reciente campeón de la Copa del Rey, y ha mostrado capacidad ofensiva al marcar al menos dos goles en sus últimos tres partidos como visitante.

Historial ampliamente favorable al Madrid

El historial reciente favorece claramente al Real Madrid, que ha ganado los últimos ocho enfrentamientos directos ante Alavés. Un triunfo más igualaría su mejor racha histórica ante este rival en LaLiga. Además, el equipo vitoriano ha sufrido en sus visitas, perdiendo 17 de los últimos 19 partidos como visitante frente a los blancos.

Con realidades opuestas, pero necesidades urgentes, el duelo promete intensidad en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid buscará seguir con vida en la lucha por el título, mientras el Alavés intentará dar la sorpresa en su batalla por la permanencia.

Alineaciones confirmadas

El conjunto blanco, dirigido por Álvaro Arbeloa, saltará al campo con Andriy Lunin en portería; una línea defensiva compuesta por Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras; en el mediocampo estarán Federico Valverde (capitán), Aurélien Tchouaméni y Arda Güler; mientras que en ataque aparecen Jude Bellingham, junto a las figuras Kylian Mbappé y Vinicius Júnior.

Por su parte, el Alavés, bajo la dirección de Quique Sánchez Flores, formará con Antonio Sivera en el arco; en defensa estarán Ángel Pérez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia y Víctor Parada; el mediocampo lo integran Youssef Enríquez, Denis Suárez y Antonio Blanco (capitán); dejando en zona ofensiva a Jon Guridi, con Toni Martínez y Lucas Boyé como referencias en ataque.

Análisis del partido

El Real Madrid llega presionado, no solo por su eliminación europea, sino también por su irregularidad reciente en liga. Su principal fortaleza estará en el poder ofensivo, con jugadores capaces de definir partidos como Mbappé, Vinicius y Bellingham, quienes pueden marcar diferencias en cualquier momento. Sin embargo, las dudas defensivas siguen siendo un punto débil que podría ser explotado.

El Alavés, en cambio, llega con mayor estabilidad emocional tras una racha positiva. Su planteamiento apunta a un bloque compacto, buscando aprovechar transiciones rápidas y el buen momento goleador de sus atacantes. Además, su necesidad de sumar para alejarse del descenso puede convertirlo en un rival incómodo.

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Sobre el papel, el favoritismo es para el Real Madrid, especialmente por su condición de local y la jerarquía de su plantilla. No obstante, el Alavés ha demostrado ser competitivo.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Alavés

Se espera un partido abierto, con opciones para ambos, pero con el conjunto merengue imponiendo su calidad ofensiva en el Santiago Bernabéu.