Real Madrid vs Bayern Múnich | Estadísticas del primer tiempo partido de Champions League

Se juegan los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Panamá/El UEFA Champions League vive un intenso partido de cuartos de final de ida entre el Real Madrid y el Bayern Munich, donde de momento el conjunto alemán se impone 0-2 en el Santiago Bernabéu.

El Bayern ha mostrado mayor contundencia en este compromiso, reflejándolo en el marcador parcial con anotaciones de Luis Díaz y Harry Kane, quienes están marcando la diferencia en este duelo europeo.

Dominio reflejado en las estadísticas

Las cifras del partido de UEFA Champions League evidencian la superioridad parcial del conjunto bávaro. Bayern registra un goles esperados (xG) de 2.48, superando ampliamente el 0.58 del Real Madrid, lo que demuestra la calidad de sus llegadas al arco rival.

En cuanto a remates, el equipo alemán suma 11 disparos totales, con 6 a puerta, mientras que los blancos han intentado 10 veces, con 4 tiros al arco. Además, Bayern ha generado 3 grandes ocasiones, por solo una del Madrid.

Mayor claridad ofensiva

El Bayern también domina en presencia ofensiva con 28 toques en el área rival, superando los 19 del conjunto local. Aunque la posesión es relativamente equilibrada (54% vs 46%), los visitantes han sido más efectivos con el balón, registrando un 89% de precisión en pases, frente al 85% del Madrid.

En el último tercio del campo, los alemanes mantienen un 85% de efectividad en pases, lo que les ha permitido sostener el control del juego en momentos clave.

Claves del desarrollo del juego

El conjunto merengue ha tenido dificultades para contener los ataques rivales y, además, ha cometido errores puntuales, incluyendo una acción que terminó en gol del Bayern. En defensa, ambos equipos muestran intensidad, pero la eficacia alemana está marcando la diferencia.

En portería, el guardameta del Bayern ha respondido con solvencia, sumando 5 atajadas y evitando el descuento del equipo blanco.

Un partido aún abierto

Pese al marcador adverso, el Real Madrid sigue con vida en este partido de cuartos de final de ida, y buscará reaccionar en los minutos restantes para recortar distancias antes del pitazo final.

El Bayern, por su parte, intentará mantener su ventaja y, si es posible, ampliarla para encaminar la eliminatoria en esta apasionante serie de la Champions League.