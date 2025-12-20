Real Madrid gana la descanso 1-0 al Sevilla con gol de Jude Bellingham

Panamá/El Real Madrid se fue al descanso con ventaja mínima de 1-0 sobre el Sevilla, en un primer tiempo marcado por la intensidad y las estadísticas que reflejan la superioridad blanca.

El gol llegó gracias a Jude Bellingham, quien volvió a ser decisivo en el área rival. El inglés aprovechó un pase filtrado para batir al portero sevillista y mantener su racha de partidos influyentes en La Liga.

En cuanto a números, el Madrid dominó la posesión con un 62%, generando 7 disparos, de los cuales 3 fueron a portería. La presión alta de los dirigidos por Xabi Alonso obligó al Sevilla a replegarse, limitándose a 3 remates, apenas 1 con peligro real.

El ritmo del encuentro también se reflejó en las faltas: el Madrid cometió 5 infracciones, mientras que el Sevilla acumuló 7, mostrando la dureza de su defensa para frenar a los atacantes blancos. En tarjetas, solo una amarilla para los visitantes, lo que evidencia un duelo físico pero controlado por el árbitro.

El Bernabéu vibró con cada llegada, consciente de que el equipo busca mantener su pulso en la lucha por el título. El Sevilla, por su parte, deberá ajustar en el segundo tiempo si quiere romper una racha negativa en sus visitas a Chamartín.

Exhibición merengue en el primer tiempo: Bellingham y Rodrygo lideran el asedio al Sevilla

En una primera mitad vibrante, el Real Madrid ha dejado claro su poderío ofensivo frente al Sevilla, apoyado en actuaciones individuales de alto nivel que inclinan la balanza en el Santiago Bernabéu. Jude Bellingham se alzó como la figura indiscutible de estos primeros 45 minutos, obteniendo una impresionante calificación de 8.8 tras anotar el gol que rompió el celofán. El mediocampista inglés mostró una eficacia envidiable en la distribución, con una precisión de pases del 96% y una efectividad total en sus entregas en el último tercio del campo,. Además, Bellingham no solo aportó en ataque, sino que dominó la zona medular ganando 6 de sus 7 duelos terrestres.

Siguiendo de cerca sus pasos, el brasileño Rodrygo fue el motor creativo del ataque madridista. Con una calificación de 8.7, el delantero no solo firmó una asistencia crucial, sino que también fue el principal arquitecto de peligro al generar 3 grandes ocasiones,. Su capacidad para desbordar y poner servicios precisos se vio reflejada en sus centros, logrando un 100% de efectividad en este rubro durante la etapa inicial. Por otro lado, Vinicius Junior mantuvo la presión constante por la banda con un rating de 7.2, destacando por su impecable precisión de pases (10 de 10) y su insistencia en el uno contra uno, completando con éxito 4 de sus 7 regates,.

Por parte del conjunto andaluz, el esfuerzo por mantenerse en el partido recayó en la labor de A. Sanchez. El delantero del Sevilla fue el punto más alto de su equipo con una calificación de 7.7, registrando un notable 94% de pases acertados y una precisión quirúrgica en el último tercio del terreno. En la retaguardia, el defensor J. Sanchez intentó contener los embates locales con un rating de 7.0, destacando por no fallar ninguna de sus entregas de balón y mostrar solidez en los duelos individuales,.

A pesar de la resistencia sevillista, las estadísticas de este primer tiempo reflejan un control absoluto del cuadro blanco, donde la contundencia de sus estrellas está marcando la diferencia en el marcador,.

Para entenderlo mejor, imaginen que este partido es como una orquesta donde Bellingham y Rodrygo son los directores; mientras el Sevilla intenta mantener el ritmo defensivo, los solistas del Real Madrid tocan una melodía tan rápida y precisa que es casi imposible no cometer un error al intentar seguirlos.