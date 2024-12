Kylian Mbappé se reencuentra con su mejor versión y tendrá una feliz Navidad

Madrid, España/El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, que ha estado en el ojo del huracán desde que aterrizó este verano boreal en el club blanco, parece haber recuperado en las últimas semanas su mejor versión, como demostró el domingo con un golazo para abrir el marcador en la victoria 4-2 de su equipo ante el Sevilla.

El astro galo, cuestionado por su pobre rendimiento desde el comienzo de temporada, finalmente se sacó la presión que soportaba en el último encuentro del 2024 para volver a ser el Mbappé de siempre y silenciar a sus críticos.

No solo el golazo desde fuera del área que marcó en el Bernabéu o el pase en el cuarto gol blanco, sino también toda la energía que transmitió durante el enfrentamiento, hacen atisbar que ya está de vuelta.

Y a pesar del bache de juego, de momento, suma 14 tantos y cuatro asistencias en 24 partidos en todas las competiciones, 10 tantos en Liga, acercándose a Lewandowski (16).

Máximo goleador junto a Vinicius -

junto a - Ya es el máximo goleador del equipo junto al brasileño Vinicius y apunta a pelear por todos los premios individuales como máximo artillero, faceta para la que le fichó el club merengue.

También es el delantero que más dispara a puerta en todo el campeonato español (37 por 31 tiros de Lewandowski) y el quinto más regateador. En lo negativo, es también con mucha diferencia el jugador que más veces cae en el fuera de juego.

Tras ratificarse en el campo frente a la entidad hispalense, también lo hizo fuera de él al término del choque, desvelando que hubo un punto de inflexión en su rendimiento tras la malograda noche ante el Athletic Bilbao, donde falló un penal y su equipo perdió 2-1, el 4 de diciembre.

"Puedo hacer mucho más. Sé que tengo mucho más fútbol en las piernas del que estoy mostrando y en los últimos partidos estoy jugando mejor. El partido de Bilbao me hizo bien porque toqué fondo fallando el penalti y es el momento de darme cuenta de que tengo que dar el máximo por esta camiseta y jugar con personalidad", señaló.

Desde el partido en San Mamés, Mbappé ha marcado en los cuatro partidos que ha jugado (estuvo ausente frente al Rayo por lesión) y en los tres últimos (Atalanta, Pachuca y Sevilla) sus goles han servido para abrir el marcador.

La integración en la plantilla apunta a ser la clave de ese cambio: "Pienso que nos conocemos mejor, he llegado al equipo y eso cambia muchas cosas y ahora la adaptación como dice el míster se ha acabado. Me encuentro muy bien y se puede ver en el campo que me entiendo mejor con el resto".

Y advirtió a sus rivales que su estado de forma irá a más en 2025. "Al próximo año le pido buenas cosas en la vida personal de todos los madridistas y sus familias, porque es lo más importante; y, luego, muchos títulos, muchos partidos como el de hoy (contra el Sevilla) y disfrutar de jugar en el Real Madrid", aseveró.

Autocrítico -

- Su técnico, Carlo Ancelotti, había dicho horas antes que su periodo de adaptación se había terminado y el delantero confirmó lo dicho por el italiano firmando su mejor partido con la camiseta merengue.

"Ha sido autocrítico, ha mostrado su calidad. Dije que su periodo de adaptación se había acabado y lo ha demostrado. A veces tengo razón", declaró Ancelotti al final del encuentro.

La exestrella del París Saint Germain no estaba ofreciendo su mejor juego desde su llegada. Se le atribuyeron a varias razones como la sombra de Vinicius, nombrado mejor jugador del mundo por la FIFA y que en teoría juega en la misma posición que el galo.

Mbappé pasó desapercibido en las ante el Barcelona (4-0) en liga y ante el Milan (3-1) y el Liverpool (2-0) en Liga de Campeones, entre finales de octubre y noviembre, cosechando duras críticas.

Sin embargo, el rugido de Mbappé ya se empieza a escuchar desde todos los rincones del Bernabéu donde su latigazo despertó la ilusión de un equipo que sueña con conquistar de nuevo el campeonato liguero y la Champions League a final de una temporada en la que el Real Madrid podría hacer historia ganando siete títulos.

De momento ya logró los dos primeros, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Le espera la Supercopa de España del 9 al 12 de enero en Arabia Saudita, aunque el equipo comenzará el año jugando el partido liguero que tiene pendiente frente al Valencia.