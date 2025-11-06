Resultados europeos: Betis y Celta suman triunfos y el Rayo Vallecano remonta contra el Lech Poznan

París, Francia/Noche de jueves positiva en competiciones europeas para los equipos españoles: el Celta de Vigo y el Real Betis se impusieron en sus duelos de Europa League, mientras que el Rayo Vallecano protagonizó una épica remontada en Conference League.

Pese a contar con grandes nombres del fútbol europeo y con alguno que otro campeón de la Copa de Europa, la Europa League está liderada... por el equipo danés Midtjylland, que suma pleno de victorias.

En la ciudad de Herning, los Lobos daneses destrozaron 3-1 a todo un campeón de Europa (1967), el Celtic Glasgow escocés. Con tres zarpazos en menos de diez minutos (33', 35', 41'), el Midtjylland noqueó a los visitantes, que solo pudieron responder de penal en la recta final del partido (81').

Procedente de la fase de clasificación, en la que superó entre otros al también escocés Hibernian, el club danés es el único equipo que ha ganado sus cuatro partidos, y lidera la tabla con dos puntos de ventaja sobre el Friburgo alemán, que remontó para ganar 3-1 en Niza.

El Celta de Vigo, aupado por un doblete de Pablo Durán, salió victorioso 3-0 de su visita al Dinamo de Zagreb, y gracias a su tercera victoria ocupa la cuarta posición, acercándose al objetivo de terminar la fase de grupo único entre los primeros ocho equipos para acceder directamente a octavos de final.

Cerca está también el Real Betis, que luego de vencer 2-0 en Sevilla al Lyon francés (7º), se queda en 9ª posición. El brasileño Antony anotó su sexto gol en 10 partidos disputados con los verdiblancos esta temporada entre todas las competiciones.

Aston Villa gana partido "de alto riesgo" -

En Birmingham, el Aston Villa (6º) se repuso tras su sorprendente derrota la pasada jornada contra el G.A. Eagles neerlandés (2-1) con una victoria 2-0 sobre el Maccabi Tel-Aviv.

El partido, que estuvo rodeado de un enorme dispositivo policial de más de 700 agentes desplegados, había sido considerado por la policía británica de "alto riesgo", razón por la que que el club inglés no permitió la entrada a aficionados israelíes, alegando preocupación "por la seguridad".

En las horas previas al partido, hubo dos concentraciones en los alrededores del estadio, una propalestina y otra proisraelí, ambas sin incidentes.

Sobre el césped, los ingleses se adelantaron justo antes del descanso (45+1) con un gol de Ian Maatsen, y doblaron la renta en la segunda mitad con un penal transformado por el también neerlandés Donyell Malen (59').

El equipo israelí, que solo suma un punto tras su empate en la primera fecha contra el PAOK griego, ocupa la 34ª posición, solo por encima de Niza y Rangers, ambos con 0 puntos.

Los escoceses se inclinaron en Glasgow 2-0 contra la Roma, para quien anotó el argentino Matías Soulé. El club italiano recupera el paso luego de dos derrotas consecutivas y se mantiene en el 18º puesto, entre los equipos que deben disputar repechaje de acceso a octavos (del 9º al 24º).

Remontada épica del Rayo -

En la Conference League, tres equipos mantienen pleno de victorias en la zona alta, separados entre sí por diferencia de goles: lidera el Samsunspor turco, seguido del Celje esloveno y del Maguncia alemán.

El único equipo español en liza, el Rayo Vallecano, protagonizó la gran remontada de la noche, para vencer con épica 3-2 al Lech Poznan polaco, pese a ir perdiendo 2-0 a falta de media hora.

Isi Palazón (58'), Jorge de Frutos (83') y Álvaro García (90+4) dieron la vuelta a un resultado que había abierto para los visitantes el hondureño Luis Palma (11').

Este encuentro también era considerado de "alto riesgo", y en la noche del miércoles hubo altercados entre ultras de ambas aficiones, de ideologías opuestas.

El resultado lanza al Rayo a la sexta posición, empatado a siete puntos con el Estrasburgo (7º), que venció en su visita al Hacken sueco con gol del paraguayo Julio Enciso (21').

