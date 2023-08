¿Cómo sigue el guardameta Sergio Rico?

Sergio Rico, ha sido intervenido en cirugía en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, esta operación se dio para tratar su aneurisma.

Un aneurisma cerebral es un ensanchamiento anormal en la pared de una arteria del cerebro. A veces son tan pequeños como una frambuesa. La mayoría de los aneurismas cerebrales no muestra síntomas hasta que se hacen grandes, filtran sangre o se rompen.

Sergio Rico sufrió un accidente en caballo el 28 de mayo, en el que se golpeó en la cabeza y debido a esto le provocó un fuerte hematoma intracraneal que le obligó a estar en un coma inducido.

Antes de que se supiera que se le iba a intervenir quirúrgicamente, su esposa había realizado una publicación en donde se encuentran tomados de la mano viendo películas, esta imagen viene acompañada de un hermoso mensaje “Lo importante no es dónde si no con quién”.

Junto a esta en una publicación más reciente, sale comienza su post con una imagen de una pequeña pizarra en la cual el portero le dejó un mensaje "No hay dudas de que te volvería a elegir una y mil veces más. Mi mejor tesoro, sin duda, eres tú. Te amo con todo mi corazón”.

En la misma publicación se ve una imagen en la que esta abrazada con el portero mientras duerme y deja un mensaje, "No tengo mucho que enseñaros o contaros, o quizás sí, porque podría escribir un libro con todas las emociones que he sentido durante estos dos meses, pero prefiero quedarme con lo importante, que estamos bien y que no tendré vida para agradecer tanto cariño en cada uno de vuestros gestos y mensaje".

Esta intervención duró una hora luego de que se recuperara un poco, lo trasladaron a una planta del hospital en la que se encuentra con su pareja Alba Silva, quien ha estado apoyándolo en todo el proceso y se ha encargado de informar el estado del futbolista por medio de sus redes sociales, por donde también agradece a sus seguidores por la preocupación y los mensajes de cariño a su esposo, comentó al medio Europa Press, “Confiamos muchísimo en los profesionales de Virgen del Rocío y, bueno, seguro que va a ir bien”.

La semana pasada se le detectó la aneurisma lo que le impidió que se le diera de alta médica, sin embargo, se espera que con la intervención quirúrgica ayude a su recuperación, sus familiares esperan que su tratamiento pueda seguir en su domicilio de Sevilla.

Sergio Rico, futbolista español, está en las filas del París Saint-Germain F.C de la Ligue 1 de Francia, empezó a jugar futbol en el 2006, cuando ingresó en la cantera del Sevilla F. C. en 2010-2011 estuvo en el equipo juvenil, en la división de honor con el que disputó las eliminatorias por el título y de Copa del Rey Juvenil, durante su transcurso defendió la meta del Sevilla Atlético en algunos partidos, en la temporada 2012-2013 se convirtió en el segundo portero del Sevilla Atlético.