The Best: Conoce a Marcin Oleksy el futbolista amputado nominado al gol Puskás 2023

Los Premios The Best serán transmitidos por las pantallas de TVMAX desde las 3:00 pm.

El Premio Puskás es un galardón anual que se entrega durante los premios The Best al autor del mejor gol marcado en el fútbol durante el año calendario.

El premio lleva el nombre del legendario futbolista húngaro Ferenc Puskás, quien es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Este año uno de los nominados al gol Puskas es el polaco Marcin Oleksy quien es un futbolista amputado y es jugador del Warta Poznan de la liga de amputados polaca.

Esta nominación ha causado mucho revuelo en el ambiente futbolistico donde FIFA da un gran paso a la inclusión. El gol de Marcin Olesky se lo anotó al Stal Rzeszow.

pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) 7 de noviembre de 2022

A los 23 años, mientras trabajaba como obrero vial, Marcin Olesky sufrió un accidente desafortunado en el que una máquina cayó encima de sus piernas, lo que hizo que debieran amputar su extremidad inferior izquierda.

Fue en 2019 cuando el deporte regresó a la vida de Oleksy, ahora como jugador de campo en el fútbol adaptado luego de haber sido guardameta antes de su accidente.

En los premios The Best 2022, intentará ser el primer ganador del Premio Puskas en otro tipo de modalidad de fútbol que la del fútbol profesional masculino de once contra once.

Los rivales de Marcin Olesky son Richarlison quien anotó un golazo en el Brasil vs. Serbia del Mundial Catar 2022 y Dimitri Payet con su gol en el Olympique de Marsella vs. PAOK de la UEFA Conference League 2021-2022.

pic.twitter.com/NnvOCFUgnD — Toque Sports (@ToqueSports) 12 de abril de 2022

El Premio Puskas ha sido otorgado a algunos de los goles más espectaculares e impresionantes de la historia del fútbol, y ha ayudado a dar a conocer a algunos jugadores menos conocidos.

El ganador del premio también recibe un trofeo y un certificado de la FIFA en reconocimiento a su logro.