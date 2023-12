The Best: FIFA anunció a los primeros nominados a estos premios ¿Quiénes son?

FIFA anunció a los y las nominadas al premio a mejor guardameta del 2023 para los premios The Best FIFA Football Awards del año 2023.

Los finalistas del Premio The Best al Guardameta de la FIFA son (en orden alfabético):

Yassine Bounou (Marruecos / Sevilla FC)

Thibaut Courtois (Bélgica / Real Madrid CF)

Ederson (Brasil / Manchester City FC)

Las finalistas del Premio The Best a la Guardameta de la FIFA son (en orden alfabético):

Mackenzie Arnold (Australia / West Ham United FC)

Catalina Coll (España / FC Barcelona)

Mary Earps (Inglaterra / Manchester United)

Estos dos galardones se conceden a las figuras más destacadas entre los tres palos del fútbol femenino y del fútbol masculino, seleccionadas por un jurado internacional compuesto por cuatro grupos:

Los entrenadores de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo)

Las capitanas y los capitanes de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo)

Un periodista especializado que represente a cada selección y los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

En la edición The Best 2022 el mejor guardameta fue el argentino Emiliano Martínez y la mejor guardameta fue la inglesa Mary Earps.

¿FIFA cuándo anunciará el resto de las nominaciones?

La FIFA anunciará próximamente nuevos finalistas de The Best FIFA Football Awards™ 2023 en las categorías The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA y Premio Puskás de la FIFA, entre otras.

¿Cuándo se realizará la entrega de los Premios The Best?

El lunes 15 de enero conoceremos a todos los ganadores de los premios The Best 2023 en la ceremonia que tendrá lugar en Londres (Inglaterra).

La capital inglesa ya acogió las ediciones de 2017 y 2018, por lo que la cita del próximo mes será la tercera ocasión en la que la ciudad albergará la ceremonia.

Con información de FIFA.