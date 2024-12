Vinicius ganó el premio The Best 2024, conoce a los otros triunfadores

Este martes 17 de diciembre FIFA celebró los premios The Best 2024.

La edición 2024 de los Premios The Best, organizados por la FIFA, ha premiado a los mejores futbolistas y entrenadores del mundo en una noche llena de emoción y reconocimiento.

Estos premios destacan a quienes han demostrado un rendimiento excepcional a lo largo del año, tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

Vinicius Jr., Mejor Jugador del Mundo

El delantero brasileño Vinicius Jr. fue galardonado con el premio al Mejor Jugador del Mundo. Su habilidad, velocidad y capacidad para marcar goles decisivos han sido fundamentales para su club y su selección, consolidándolo como uno de los talentos más brillantes del fútbol actual.

Vinicius sucede en el palmarés de la FIFA a la leyenda argentina Lionel Messi, ganador de las dos últimas ediciones.

El brasileño marcó 24 goles y ofreció 11 asistencias en 39 partidos contando todas las competiciones el pasado curso. Además de la Champions, su equipo conquistó la Liga.

Aitana Bonmati, Mejor Futbolista Femenina

En el fútbol femenino, la española Aitana Bonmati se llevó el premio a la Mejor Futbolista Femenina. Bonmati ha sido una figura clave en el éxito de su equipo, destacándose por su visión de juego y su capacidad para controlar el mediocampo con maestría.

Carlo Ancelotti y Emma Hayes, Mejores Entrenadores

El italiano Carlo Ancelotti fue reconocido como el Mejor Entrenador del mundo. Ancelotti ha demostrado una vez más su capacidad para gestionar equipos de élite, llevando a su club a obtener importantes títulos.

En el fútbol femenino, Emma Hayes recibió el premio a la Mejor Entrenadora. Hayes ha sido instrumental en el desarrollo y éxito de su equipo, destacándose por su táctica y liderazgo.

Dibu Martínez y Alyssa Naeher, Mejores Guardametas

El argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue premiado como el Mejor Guardameta del Mundo. Su desempeño excepcional bajo los tres palos ha sido crucial para su equipo, proporcionando seguridad y confianza en defensa.

En el fútbol femenino, Alyssa Naeher se llevó el título de Mejor Guardameta. Su agilidad y habilidades de reacción la han convertido en una de las mejores porteras del mundo.

Once Ideal Masculino

El Once Ideal Masculino de 2024 está compuesto por los siguientes jugadores:

Guardameta : Emiliano Martínez

: Emiliano Martínez Defensores : Ruben Dias, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, William Saliba

: Ruben Dias, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, William Saliba Centrocampistas : Jude Bellingham, Rodri, Toni Kroos

: Jude Bellingham, Rodri, Toni Kroos Delanteros: Erling Haaland, Lamine Yamal, Vinicius Jr.

Once Ideal Femenino

El Once Ideal Femenino de 2024 incluye a las siguientes jugadoras:

Guardameta : Alyssa Naeher

: Alyssa Naeher Defensores : Irene Paredes, Ona Batlle, Lucy Bronze, Naomi Girma

: Irene Paredes, Ona Batlle, Lucy Bronze, Naomi Girma Centrocampistas : Aitana Bonmati, Lindsey Horan, Gabi Portilho, Patri Guijarro

: Aitana Bonmati, Lindsey Horan, Gabi Portilho, Patri Guijarro Delanteros: Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo.

Los premios de la FIFA son votados por aficionados junto a entrenadores, seleccionadores, capitanes y periodistas.

El atacante argentino del Manchester United Alejandro Garnacho ganó el premio Puskas al mejor gol por su espectacular chilena contra el Everton en la Premier League.

Finalmente la FIFA creó este año el trofeo Marta, en honor a la leyenda brasileña, para premiar el mejor gol en categoría femenina... Y lo ganó la propia Marta

Los Premios The Best 2024 han celebrado a los talentos más destacados del fútbol mundial, reconociendo su dedicación, esfuerzo y habilidades extraordinarias. Estos premios no solo honran a los individuos, sino que también inspiran a las futuras generaciones de futbolistas a alcanzar la grandeza.