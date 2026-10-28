Panamá/Un grave accidente ferroviario ocurrido a la altura de la estación de Urda (Toledo) conmocionó a la región tras la colisión entre dos trenes de alta velocidad. Ante la dimensión del suceso, el club de fútbol Urda ha realizado un llamado público para movilizar donaciones y asistencia cívica en apoyo a los damnificados.

El choque en la vía y los trenes involucrados

El siniestro se produjo a las 8:54 horas cuando un tren AVE2080 de Renfe, que transportaba a 397 pasajeros, alcanzó por detrás a una formación Iryo6076 con 147 personas a bordo que se encontraba detenida en la vía. La fuerza del impacto provocó el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo y dejó un balance inicial de al menos 30 víctimas mortales.

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Muestra de apoyo del club de fútbol local

Sensibilizados por la emergencia en su municipio, los integrantes del equipo de fútbol de Urda emitieron un mensaje a través de Instagram expresando sus condolencias a los familiares de los fallecidos y heridos. A través de la red social, la entidad deportiva solicitó la colaboración con suministros básicos como comida, agua, ropa, médios de transporte y servicios médicos, acompañando la solicitud con el lema: "Con un poco todos, hacemos mucho".

Canales de asistencia a familiares y afectados

Para canalizar el auxilio, Renfe activó el plan de asistencia a las víctimas (PAVAFF) e instruyó el uso del número telefónico exclusivo 900 10 10 20 para afectados y sus allegados. Paralelamente, Adif y Madrid 112 instalaron puestos de atención psicosocial e información en las terminales de Madrid Puerta de Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba.

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Conoce más del CD Urda

En el fútbol de los focos millonarios y los contratos de televisión es fácil olvidar dónde reside el verdadero corazón de este deporte. Para recordarlo, basta con viajar a la provincia de Toledo y adentrarse en el Campo Municipal de Urda. Allí, donde el viento manchego sopla con fuerza, el Club Deportivo Urda ha logrado consolidar una de las identidades más puras y resilientes del balompié de Castilla-La Mancha bajo un lema innegociable: "Un equipo. Un pueblo. Una familia".

Del barro de 1981 a la refundación moderna

La historia del CD Urda no se escribe con letras de oro, sino con el orgullo de la constancia. Los primeros registros federados del club nos remontan a 1981, una época dorada de fútbol regional donde el club sembró su semilla en los archivos del fútbol territorial español. Tras una segunda etapa muy competitiva entre los años 1997 y 2005, el club sufrió los habituales baches económicos y logísticos que golpean al fútbol modesto.

Sin embargo, el sentimiento rojinegro se negó a desaparecer. En 2008, una junta valiente y el respaldo incondicional de los vecinos devolvieron al club a la vida en su refundación moderna. Desde entonces, el CD Urda no ha dejado de competir de manera ininterrumpida, convirtiéndose en el motor social de los fines de semana en el municipio.

El mayor logro: la resistencia y el orgullo de competir

Hablar de los logros del CD Urda no es contar vitrinas llenas de trofeos de Primera División, sino celebrar gestas mucho más humanas. Su mayor campeonato es el de la supervivencia y la dignidad competitiva.

Afincado con firmeza en la exigente Primera Autonómica de Castilla-La Mancha, el equipo ha demostrado que el presupuesto no define el coraje. Temporada tras temporada, el conjunto toledano planta cara a capitales comarcales y proyectos con mayores recursos. Uno de sus hitos más recientes y celebrados por la afición se dio cuando el club encadenó rachas épicas de victorias que lo catapultaron a liderar con autoridad su grupo autonómico, desatando la euforia en un Campo Municipal que vibra cada vez que la elástica roja y el pantalón negro saltan al césped.

El CD Urda es el reflejo vivo de que el fútbol pertenece a la gente. Con 45 años de historia intermitente pero un presente de acero, el club de Toledo sigue demostrando que no hace falta estar en la élite para ser, en letras muy grandes, un equipo de primera.

Fuentes: Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Fútbol Regional Español.