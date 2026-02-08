Real Madrid recupera la alegría derrotando al Valencia y sigue su persecución al Barcelona

Panamá/El Real Madrid volvió a demostrar por qué es uno de los principales aspirantes al título de LaLiga, al imponerse 2-0 al Valencia en el estadio de Mestalla, un triunfo que le permitió enlazar su octava victoria consecutiva en el campeonato y colocarse nuevamente a solo un punto del líder Barcelona.

En un escenario históricamente complejo y ante un rival urgido de puntos, el conjunto blanco supo trabajar un partido áspero, de ritmo intermitente y con escasas concesiones, pero que terminó resolviendo con eficacia en el tramo final.

Un primer tiempo de paciencia y resistencia local

El duelo arrancó con un Valencia ordenado, consciente de su delicada situación en la tabla y decidido a cerrar espacios para frenar a la poderosa ofensiva visitante. El técnico Carlos Corberán planteó un bloque compacto que complicó el circuito ofensivo del Real Madrid durante buena parte del primer tiempo.

Las ocasiones claras fueron contadas. Kylian Mbappé tuvo las primeras aproximaciones, pero se topó con un inspirado Stole Dimitrievski, quien respondió con solvencia ante un remate al primer palo y un disparo cercano de David Jiménez. A pesar del dominio territorial, al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa le costó encontrar fluidez, y el descanso llegó con el marcador en blanco y con gestos de frustración en el frente ofensivo blanco.

Carreras rompe el cerrojo y Mbappé sentencia

Tras el descanso, el partido mantuvo el mismo guion, con mucho roce y pocas ventajas. El Valencia incluso rozó el golpe sorpresa cuando Arnaut Danjuma desbordó por izquierda y asistió a Lucas Beltrán, cuyo remate pasó muy cerca del poste.

La resistencia local se quebró finalmente en el minuto 65, cuando Álvaro Carreras apareció con determinación dentro del área. El lateral mostró persistencia para ganar la posición y sacó un derechazo que se coló entre las piernas de Eray Cömert y superó a Dimitrievski en el primer palo, marcando el 1-0 para el Real Madrid.

Valencia estuvo cerca de reaccionar minutos después, pero nuevamente el poste negó el empate a Beltrán, tras una precisa habilitación de Filip Ugrinić. Ya en tiempo añadido, el Real Madrid encontró espacios y Kylian Mbappé puso cifras definitivas al encuentro con un remate de primera intención, firmando su gol número 38 de la temporada a nivel de clubes.

Solidez blanca y presión sobre el líder

Sin desplegar su mejor versión, el Real Madrid confirmó su solidez competitiva. El técnico Álvaro Arbeloa mantiene pleno de victorias en LaLiga desde su llegada al banquillo, con cuatro triunfos en igual número de partidos, y el equipo continúa presionando al FC Barcelona en la lucha por la corona liguera, que sería la 37ª en la historia del club.

Valencia, sin premio pese al esfuerzo

El Valencia CF dejó una imagen combativa, pero volvió a marcharse sin puntos. La derrota prolonga su mal momento, con tres caídas consecutivas en todas las competiciones, y mantiene al conjunto ché apenas un punto por encima de la zona de descenso, una situación que enciende las alarmas de cara al tramo final del campeonato.

Los mejores del partido según Flashscore.

En el apartado individual, el defensor Dean Huijsen fue uno de los más destacados del Real Madrid, con una calificación de 7.9, disputando los 90 minutos, aportando una asistencia y mostrando seguridad defensiva con 91 % de precisión en pases y nueve despejes.

También sobresalió Aurélien Tchouaméni, quien firmó una actuación sólida en el mediocampo. El francés registró una valoración de 7.8, completó el partido con 91 % de efectividad en pases, ganó la mayoría de sus duelos y fue clave en el equilibrio defensivo del equipo blanco.