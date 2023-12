Vitor Roque: Conoce por qué todos hablan de este futbolista

Tras cerrar el año futbolístico con una derrota en un amistoso celebrado en Dallas contra el Club América de México (3-2), el Barcelona inició el parón navideño con la misión de hacer un 'reset' que le permita olvidar un primer tramo de temporada irregular y luchar por los títulos que se decidirán en el año 2024.

Tendrán menos de una semana los futbolistas del primer equipo para desconectar de unos últimos días complicados, en los que ni el juego ni los resultados han acompañado a una escuadra que anda perdida, tanto tácticamente como anímicamente.

La pírrica victoria contra el Almería (3-2), colista de LaLiga EA Sports, no ha hecho más que aumentar los nubarrones que rodean al primer equipo azulgrana, que pese a clasificarse para los octavos de la Liga de Campeones anda desnortado en LaLiga, donde ocupa la tercera posición a siete puntos del Real Madrid y el Girona.

El discurso en rueda de prensa de Xavi Hernández tras el último partido liguero dejó entrever que algo no acaba de carburar en el vestuario.

"La primera parte es inaceptable. Tenemos que tener alma. Como entrenador no la acepto. O corremos como animales o no nos llega. No somos el Barça de 2010, lo que nos dio títulos fue un equipo con alma, que ganaba duelos, agresivo, que iba a la presión alta", dijo tras sufrir para ganar a un rival que este curso todavía no conoce la victoria.

Vitor Roque ya se puso la azulgrana.

La llegada en el mercado de invierno del brasileño Vitor Roque puede ser un revulsivo ofensivo para el Barça, si bien Xavi ya ha avisado de que no será la solución a los problemas de su equipo. "No podemos ponerle toda la presión a Vitor Roque en el Barça", dijo recientemente.

Los remedios a la situación del primer equipo pasan por mejorar el juego colectivo y el rendimiento individual de los jugadores. "Yo tengo que ser más exigente y más fuerte para que puedan rendir", insistió Xavi antes de un parón navideño que será decisivo para el futuro de su equipo.

Nació en febrero de 2005, en Timoteo (Minas Gerais, Brasil). Su nombre completo: Vitor Hugo Roque Ferreira, más conocido como Vitor Roque.

Con apenas 10 años, empezó el sueño del fútbol en el América Mineiro. Cruzeiro, sin dudar cuando vio sus cualidades, le ofreció un contrato juvenil. Y en mayo de 2021, ya firmó el primer contrato profesional con la institución de Belo Horizonte.

En abril de 2022, su historia dio un giro enorme: Athletico Paranaense lo compró por cinco millones de dólares (firmó un contrato por cinco años). La joven estrella generó demasiada expectativa y no defraudó: fue titular en la Copa Libertadores 2022, llegando a la final del certamen.

Con apenas 18 años y 25 días, Vitor Roque se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la Selección mayor de Brasil desde la aparición de Ronaldo en 1994 (17 años y 188 días). Además, ya brilló en el Sudamericano Sub-20: seis goles en ocho partidos, logrando el título.

