Panamá/La emoción no se detiene en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que hoy dan paso a otra vibrante jornada EN VIVO a través de las pantallas de TVMAX. La fiesta deportiva juvenil más importante de la región sigue reuniendo a las futuras estrellas del continente en escenarios de alto nivel, con Panamá como epicentro del talento emergente.

Desde tempranas horas, disciplinas como natación, lucha, judo y atletismo prometen emociones intensas, en una agenda cargada de competencia y sueños por cumplir. Cada prueba representa una oportunidad para que los atletas no solo suban al podio, sino también dejen su huella en el camino hacia el alto rendimiento internacional.

El público panameño vuelve a jugar un papel fundamental, brindando su apoyo en cada escenario y convirtiendo cada competencia en un espectáculo lleno de energía. La transmisión EN VIVO por TVMAX permite que todo el país sea parte de esta experiencia, siguiendo de cerca cada medalla, cada récord y cada historia de superación.

Panamá, como sede, continúa demostrando su capacidad organizativa y su pasión por el deporte, consolidando estos juegos como una plataforma clave para el desarrollo de la juventud suramericana. La nueva jornada promete más emociones, más talento y más momentos inolvidables en esta gran celebración deportiva.