Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | Así está el medallero hoy domingo 19 de abril

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Panamá/El medallero general de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 refleja el dominio de las grandes potencias regionales y el crecimiento de nuevas delegaciones en el ciclo olímpico juvenil.

En la cima de la clasificación aparece Brasil, que lidera con autoridad tras acumular 35 medallas de oro, 34 de plata y 26 de bronce, para un total de 95 preseas, consolidándose como la delegación más sólida del certamen.

En la segunda posición se ubica Argentina, con una destacada actuación que le permite sumar 20 oros, 25 platas y 17 bronces, alcanzando un total de 62 medallas. El podio lo completa Venezuela, que registra 15 medallas de oro, 8 de plata y 17 de bronce, para un total de 40 preseas.

Más atrás aparece Colombia, con 10 oros, 10 platas y 23 bronces (43 en total), seguida por Chile, que acumula 9 medallas de oro, 3 de plata y 10 de bronce, llegando a 22 preseas. Por su parte, Ecuador continúa mostrando regularidad con 7 oros, 9 platas y 15 bronces (31 en total).

En la zona media del medallero, Perú suma 4 oros, 8 platas y 6 bronces (18 medallas), mientras que el país anfitrión, Panamá, registra 3 medallas de oro, 2 de plata y 9 de bronce, alcanzando un total de 14 preseas, en una participación que evidencia el crecimiento del deporte juvenil local.

Cierran la clasificación Uruguay con 2 oros, 3 platas y 5 bronces (10 medallas), seguido de Paraguay con 2 platas y 1 bronce (3 en total). Finalmente, Bolivia suma 1 plata y 1 bronce, mientras que Guyana registra 1 medalla de bronce.

Este medallero de Panamá 2026 confirma la competitividad de la región y el alto nivel de los jóvenes atletas, quienes continúan marcando el futuro del deporte sudamericano en cada disciplina.