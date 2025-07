Blas Pérez cuestiona el “retroceso” de los canteranos del CAI que vuelven al fútbol local

Panamá/El exgoleador panameño Blas Pérez fue contundente durante su participación en el programa TVMAX Deportes, al referirse al regreso de jóvenes jugadores del Club Atlético Independiente (CAI) que, tras breves experiencias en el exterior, vuelven al fútbol nacional.

Casos como los de Lipo Ávila, Rafael Águila y Luis Fields generaron un fuerte comentario del histórico delantero, quien cuestionó directamente la mentalidad de los futbolistas que no logran consolidarse fuera del país.

Actualmente Ávila atraviesa una disputa legal con el club ecuatoriano Macará, lo que ha facilitado su retorno. Sin embargo, el análisis del exseleccionado nacional fue mucho más profundo: "La idea es que se vayan y no regresen, muchachos."

El exjugador del Deportivo Cali y FC Dallas apuntó también contra la falta de ambición de algunos jugadores:

"Cartagena es una buena plaza para el panameño. Hay que trascender, muchachos. Hay que quedarse por allá. Que aquí no hay nada.

Además, lanzó un mensaje a los representantes:

"Si yo voy a mantener a mi jugador afuera, yo tengo que buscarme un manager que me consiga un equipo. El mismo jugador debe decir: tú tienes que conseguirme un equipo afuera, yo no quiero ir para Panamá.

Blas compartió su experiencia personal para dejar clara su postura sobre el sacrificio y el profesionalismo:

"Me jugué la vida y me la jugué totalmente. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía una hija pequeña. Todavía no tenía mi casa. Que yo quería trascender. Yo llevaba 10 goles en los primeros dos meses. Imagínate, en dos meses yo metí 10 goles. Faltan ocho meses más. Yo puedo meter hasta 30 goles. Mi mente. Y así fue. Porque al año siguiente yo sabía que todo el mundo me quería."

Finalmente, Pérez dejó claro que la mentalidad es el verdadero problema:

"Tienes que romperla, muchacho. La mentalidad es lo que te quiero dar a entender. ¿Para qué vas a regresar acá? Me quedo afuera."

Las palabras de Blas Pérez abren un necesario debate sobre la proyección internacional del futbolista panameño, la gestión de sus representantes y la exigencia que debe imponerse para triunfar fuera del país.

