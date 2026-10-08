LPF calendario | Anota los partidos de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026

La LPF vuelve a los duelos de conferencia con una Jornada 12 cargada de partidos clave.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 con una Jornada 12 que vuelve a poner frente a frente a equipos de una misma conferencia, después de los compromisos de interconferencia disputados en la fecha anterior.

La jornada comenzará este viernes 9 de octubre y se extenderá hasta el lunes 12, con partidos importantes tanto en la Conferencia Este como en la Conferencia Oeste, donde la lucha por los primeros puestos comienza a tomar mayor intensidad.

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San Francisco y Universitario abren la jornada

La acción comenzará el viernes a las 8:30 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con el enfrentamiento entre San Francisco FC y CD Universitario.

Los monjes llegan después de caer 1-0 ante UMECIT FC, mientras que Universitario perdió 2-1 frente a Plaza Amador en la Jornada 11.

San Francisco ocupa actualmente el primer lugar de la Conferencia Oeste con 20 puntos, mientras que Universitario suma 11 unidades y se encuentra en la cuarta posición. Un triunfo podría ser importante para ambos en sus respectivos objetivos dentro de la conferencia.

CAI y Veraguas se enfrentan en un duelo por la parte alta del Oeste

El sábado 10 de octubre, la jornada continuará en el Estadio Toco Castillo, donde Club Atlético Independiente (CAI) recibirá a Veraguas United desde las 6:15 p.m.

Los vikingos rescataron un empate 1-1 ante Árabe Unido en la fecha anterior, mientras que Veraguas llega con la confianza de haber derrotado 2-1 a Tauro FC.

El conjunto veragüense ocupa el segundo puesto de la Conferencia Oeste con 18 puntos, mientras que el CAI es tercero con 11 unidades. La diferencia en la tabla convierte el encuentro en una oportunidad importante para ambos equipos.

Plaza Amador y Árabe Unido protagonizan el duelo más atractivo del Este

La jornada sabatina tendrá otro partido de peso a partir de las 8:30 p.m., cuando Plaza Amador reciba al Deportivo Árabe Unido en el COS Sports Plaza.

Los leones llegan como líderes de la Conferencia Este, con 24 puntos, después de derrotar 2-1 a CD Universitario.

Árabe Unido, segundo con 22 unidades, empató 1-1 ante CAI en la jornada anterior, por lo que buscará un resultado que le permita alcanzar nuevamente la cima.

La diferencia entre ambos es de apenas dos puntos, por lo que un triunfo del conjunto colonense podría cambiar el panorama en la parte alta de la conferencia.

Unión Coclé recibe a Herrera FC

El domingo 11 de octubre, la acción continuará a las 4:00 p.m. en el Estadio Virgilio Tejeira, donde Unión Coclé se medirá a Herrera FC.

Los coclesanos llegan tras perder 3-1 frente a Sporting San Miguelito, mientras que Herrera consiguió una importante victoria 1-0 sobre Alianza FC.

El duelo enfrenta a los dos últimos equipos de la Conferencia Oeste. Herrera suma 8 puntos, mientras que Unión Coclé tiene 5, por lo que ambos necesitan sumar para intentar salir de la parte baja.

UMECIT busca seguir escalando ante Alianza

Más tarde, a las 6:15 p.m., UMECIT FC se enfrentará a Alianza FC en el COS Sports Plaza.

El partido podrá ser visto por las pantallas de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

UMECIT llega después de vencer 1-0 a San Francisco, resultado que le permitió alcanzar los 16 puntos y mantenerse tercero en la Conferencia Este.

Alianza, por su parte, perdió 1-0 ante Herrera FC y se mantiene con 14 unidades, empatado con Tauro en la cuarta posición, aunque con mejor diferencia de goles.

El conjunto universitario buscará aprovechar su buen momento para acercarse a los dos primeros lugares.

Sporting San Miguelito y Tauro cierran la Jornada 12

La fecha llegará a su final el lunes 12 de octubre, cuando Sporting San Miguelito y Tauro FC se enfrenten desde las 8:00 p.m.

Los académicos llegan con la moral alta después de vencer 3-1 a Unión Coclé, mientras que Tauro intentará recuperarse de la derrota 2-1 ante Veraguas United.

Sporting ocupa actualmente la sexta posición de la Conferencia Este con 13 puntos, mientras que Tauro es cuarto con 14. Una victoria de los académicos les permitiría superar a su rival y meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

Así están las conferencias antes de la Jornada 12

Conferencia Este

Plaza Amador lidera con 24 puntos, seguido muy de cerca por Árabe Unido, que tiene 22. Más atrás aparece UMECIT FC con 16, mientras que Tauro y Alianza acumulan 14 unidades cada uno. San Miguelito cierra la conferencia con 13 puntos.

La pelea por el liderato está especialmente cerrada entre Plaza y Árabe, que se enfrentarán precisamente en esta jornada.

Conferencia Oeste

En el Oeste, San Francisco continúa al frente con 20 puntos, seguido por Veraguas United con 18. CAI y Universitario tienen 11 unidades cada uno, mientras que Herrera FC suma 8 y Unión Coclé tiene 5.

El duelo entre CAI y Veraguas y el enfrentamiento entre San Francisco y Universitario pueden provocar movimientos importantes en esta clasificación.

Con seis partidos programados entre viernes y lunes, la Jornada 12 del Apertura 2026 vuelve a poner en juego puntos importantes en la carrera por los primeros lugares de las dos conferencias de la LPF.