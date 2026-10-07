LPF | El Football Video Support está cada vez más cerca de nuestra liga

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) se encuentra en la etapa de preparación para implementar el Football Video Support (FVS), herramienta desarrollada por FIFA que próximamente será utilizada como apoyo por video en los partidos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La incorporación del FVS al fútbol panameño representa un nuevo paso en el proceso de modernización de las competiciones nacionales y busca contribuir al fortalecimiento de los estándares de arbitraje, la credibilidad de los torneos y la mejora continua de los distintos actores que forman parte del fútbol nacional.

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Capacitación para árbitros y clubes

Como parte del proceso de implementación, durante esta semana se desarrolla un programa de capacitaciones dirigido a los protagonistas del fútbol panameño, entre ellos el cuerpo arbitral, los clubes y los profesionales encargados de la operación del sistema.

Las jornadas estarán lideradas por un experto en FVS enviado por FIFA, acompañado por profesionales técnicos de Mediapro, proveedor autorizado por FIFA para el funcionamiento del Football Video Support en Panamá.

El objetivo de esta etapa de formación es que todos los involucrados conozcan el funcionamiento de la herramienta, sus alcances y los procedimientos que deberán seguirse durante su utilización en los encuentros de la LPF.

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También habrá capacitación para los medios

La FPF informó además que en los próximos días realizará una capacitación dirigida a los medios de comunicación, con el propósito de explicar el funcionamiento del FVS y facilitar una cobertura adecuada de esta nueva herramienta.

Durante esta jornada, los representantes de los medios podrán plantear sus dudas y consultas sobre el sistema, con el objetivo de contar con la información necesaria para explicar su funcionamiento al público durante las transmisiones y coberturas de los partidos.

La Federación Panameña de Fútbol continuará informando sobre los avances en la implementación del FVS y los siguientes pasos antes de su utilización oficial.

De acuerdo con lo informado por la FPF, la implementación está contemplada para las últimas fechas de la ronda regular del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

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