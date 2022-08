Gary Stempel habla de su reto al frente del San Francisco FC

Gary Stempel vuelve a una institución a la que le dio lustre como director técnico, pero en unas circunstancias distinta a las que afrontó en sus dos etapas anteriores.

El San Francisco FC está pasando por momentos difíciles. Cuatro puntos en siete juegos, dentro del Torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), evidencian que "los monjes" están lejos de lo que eran en épocas anteriores.

"Es un equipo que se encuentra muy dolido", señaló Stempel en declaraciones a Somos La Sele. "Una vez que un equipo se encuentra en esa situación hay que trabajar en la parte anímica más que en la estrategia".

El entrenador reconoció que no dudó mucho en aceptar la oferta del conjunto de La Chorrera, tras su salida del CD Universitario.

"Siempre que el San Francisco necesita un técnico que mi nombre aparece. Cuando he salido a la cancha, dirigiendo al San Francisco, me he sentido como en casa así que no tuve que pensarlo mucho para volver", sostuvo.

En sus dos etapas anteriores, Stempel llevó al elenco franciscano a la conquista de dos títulos en los años 2009 y 2014. Algo que intentará replicar, aunque es consciente de que la tarea no será fácil.

"Eso no fue un trabajo de una persona, fue un trabajo de todo un equipo... teníamos una química especial y cuando se tiene esa química el trabajo es más fácil", expresó. "Le dije a los jugadores que no hago milagros. No estoy aquí para hacer milagros, yo vine a trabajar. Hay que ir conociendo a los jugadores y, poco a poco, vendrá el cambio", agregó.

El estratega ya lleva dos días trabajando con la plantilla actual del San Francisco y manifestó que ha visto en sus dirigidos el deseo de cambiar el rumbo que lleva el grupo.

"He visto muy comprometido. Veo a un equipo que siente el dolor y la pena. Siento una motivación de los jugadores de salir de esta situación", indicó. "Intento imprimir mayor energía en el juego y esperamos que con la idea de juego que tratamos de implementar, cambiar la cara del equipo", añadió.

El San Francisco jugará su próximo partido el viernes 2 de septiembre ante el Tauro FC en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera.

"Es una motivación para mí debutar ante el equipo con más títulos. Para mí, Tauro tiene la nómina más completa y es un reto para nosotros afrontar ese partido", puntualizó.