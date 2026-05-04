LPF | Conoce los cruces de los playoffs en este Torneo Clausura 2026

Martes 5 de mayo desde las 8:00 pm Alianza FC vs CAI EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol definió oficialmente los cruces de los playoffs del Torneo Clausura 2026 tras culminar una emocionante ronda regular que dejó clasificados, sorpresas y a los dos semifinalistas directos rumbo al título.

En la Conferencia Oeste, Veraguas United FC aseguró el liderato con 25 puntos luego de vencer 1-0 al CA Independiente, resultado que le otorgó el boleto directo a semifinales. Detrás terminó Unión Coclé FC, que en su primer torneo en la LPF hizo historia al clasificar a playoffs tras golear 4-0 a Herrera FC y cerrar con 23 unidades. El tercer puesto fue para CA Independiente con 20 puntos.

Por el Este, CD Plaza Amador ratificó su gran campaña al derrotar 3-0 al Deportivo Árabe Unido, terminando como líder absoluto de la conferencia con 31 puntos para avanzar directo a semifinales. Alianza FC se quedó con el segundo lugar tras vencer 3-2 al Sporting SM y alcanzar 27 puntos, mientras que UMECIT FC logró una histórica clasificación a playoffs por primera vez luego de golear 5-2 a Tauro FC y finalizar tercero con 25 unidades.

Cruces confirmados de playoffs LPF Clausura 2026

Con la tabla ya definida, así se jugará la fase de playoffs cruzados:

Alianza FC vs CA Independiente

📅 Martes 5 de mayo

🕗 8:00 PM

🏟️ Estadio Rommel Fernández

Unión Coclé FC vs UMECIT FC

📅 Miércoles 6 de mayo

🕒 3:00 PM

🏟️ Estadio Virgilio Tejeira

Mientras tanto, CD Plaza Amador y Veraguas United FC esperan en semifinales a los ganadores de estas llaves tras haber sido los mejores equipos de la fase regular.

La gran final del Clausura 2026 está programada para el 23 de mayo en el Estadio Rommel Fernández, donde se coronará al nuevo campeón del fútbol panameño.

Además, la LPF informó que ya inició la preventa de boletos para la final, con precios de $8 en áreas Este/Oeste y $5 en Norte/Sur, disponibles a través de Ticketplus hasta el 16 de mayo o hasta agotar existencias.